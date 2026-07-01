미래에셋자산운용, '차이나반도체FACTSET' 연초 이후 수익률 121%

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 1일 TIGER 차이나반도체FACTSET ETF가 연초 이후 국내 중국투자 ETF 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다
- 해당 ETF는 연초 이후 121.4% 수익률을 내며 순자산이 반년 만에 약 5배 늘어 국내 중국투자 ETF 중 순자산 2위로 성장했다
- 이 상품은 중국 반도체 밸류체인 전반에 투자하며 반도체 자립 정책과 AI 칩 수요 확대에 따른 중국 반도체 성장세 수혜를 목표로 한다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 1일 자사 'TIGER 차이나반도체FACTSET' 상장지수펀드(ETF)가 국내 상장 중국 투자 ETF 54종 가운데 연초 이후 수익률 1위를 차지했다고 밝혔다.
미래에셋자산운용에 따르면 지난달 30일 수정 기준가 기준 해당 상품의 연초 이후 수익률은 121.4%, 최근 1년 수익률은 239.2%다. 수익률 호조에 힘입어 작년 말 1265억원이었던 순자산은 6월 30일 기준 6533억원으로 반년 만에 약 5배로 늘었다. 이에 따라 해당 ETF는 국내 상장 중국 투자 ETF 가운데 순자산 2위 규모로 성장했다.
TIGER 차이나반도체FACTSET ETF는 FactSet China Semiconductor 지수를 추종하는 상품으로, 중국 반도체 밸류체인 전반에 투자한다. 반도체 설계(Fabless), 파운드리, 장비, 메모리 등 핵심 분야의 대표 기업을 편입하고 있으며, 주요 구성 종목으로는 기가디바이스(GigaDevice), 캠브리콘(Cambricon), 나우라(NAURA), 하이곤(Hygon) 등이 있다.
최근 중국 반도체 산업은 정부의 반도체 자립(국산화) 정책과 인공지능(AI) 산업 확대에 따른 AI 칩 수요 증가를 바탕으로 성장세를 이어가고 있다. 미국의 대중국 반도체 규제 강화 이후 중국은 반도체 공급망 내재화에 속도를 내고 있으며, 설계·장비·메모리 등 반도체 밸류체인 전반에서 경쟁력을 갖춘 기업들의 실적 개선 기대가 확대되고 있다.
정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "중국 정부의 반도체 자립 정책과 AI 칩 국산화 수요가 본격화되며 중국 반도체 기업들의 성장세가 두드러지고 있다"며 "TIGER 차이나반도체FACTSET ETF는 중국 반도체 밸류체인 성장에 효율적으로 투자할 수 있는 상품"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com