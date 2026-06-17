미래에셋자산운용, 'TIGER 200 IT' 순자산 3조원 돌파

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연초 이후 230% 수익률…AI 인프라 밸류체인 투자

TIGER 200IT레버리지 ETF, 국내 상장 ETF 수익률 1위

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 17일 국내 정보기술(IT) 산업 전반에 투자하는 'TIGER 200 IT' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 3조원을 넘어섰다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 기준 TIGER 200 IT ETF의 순자산은 3조2245억원으로 집계됐다. 해당 상품의 연초 이후 수익률은 230.4%다.

[사진=미래에셋자산운용]

같은 지수를 2배로 추종하는 'TIGER 200IT레버리지' ETF는 같은 기간 738.3% 상승하며 국내 상장 ETF 가운데 전체 수익률 1위를 기록했다. 반도체와 IT 대형주의 강세가 이어진 가운데 레버리지 효과가 더해지며 높은 성과를 나타냈다는 설명이다.

TIGER 200 IT ETF는 코스피200 구성 종목 중 IT 섹터에 해당하는 16개 핵심 기업에 투자한다. 지난 16일 기준 주요 편입 종목은 SK스퀘어(21.8%), SK하이닉스(21.2%), 삼성전기(18.0%), 삼성전자(17.4%) 등으로, 상위 4개 종목 비중이 약 78%에 달한다. 이수페타시스, LG이노텍, 삼성SDI 등 AI 인프라 확산의 수혜가 기대되는 기업도 편입하고 있다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "현재 시장은 반도체 중심의 랠리에서 AI 인프라 전반으로 주도주가 확장되는 흐름을 보이고 있다"며 "TIGER 200 IT ETF는 반도체부터 차세대 기판, MLCC 등 국내 AI 인프라 밸류체인의 핵심 기업들에 투자할 수 있는 상품"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com