NHN링크, 티켓링크 리브랜딩…모바일 플랫폼 개편

AI 핵심 요약beta
- 엔에이치엔링크가 1일 티켓링크 리브랜딩을 했다.
- 새 로고·슬로건 공개하고 모바일 앱·웹을 개편했다.
- 첫 화면 재구성·검색 고도화로 예매 편의 높였다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 엔에이치엔링크(대표 왕문주)가 티켓 예매 플랫폼 '티켓링크' 리브랜딩을 진행했다고 1일 밝혔다. 새 로고와 슬로건을 공개하는 한편, 모바일 플랫폼을 개편해 달라진 티켓링크를 선보였다.
NHN링크는 새 로고와 함께 '나의 취향 자극, 티켓링크' 슬로건을 발표했다. 티켓링크가 예매 플랫폼을 넘어 회원들의 취향과 경험을 '링크(연결)'하는 브랜드로 거듭나겠다는 방향성을 담았다. 다양한 콘텐츠를 통해 회원의 호기심을 자극하고, 저마다의 문화적 즐거움을 발견하는 공간을 제공한다는 계획이다.
이와 함께 편리한 예매 경험을 제공하는 데 초점을 맞춰 개편을 진행했다. 빠른 예매를 돕는 다양한 기능을 도입하고, 회원들에게 새로운 문화 경험을 제안하는 신규 콘텐츠도 마련했다. 현재 티켓링크 모바일 앱·웹에 적용됐으며 조만간 PC 버전도 업데이트될 예정이다.
이번 개편에서는 티켓링크 첫 화면 UI를 재구성해 주요 공연 소식과 이벤트 정보를 한눈에 볼 수 있도록 했다. 또한 '문화로 꽃피는 계절', '아이와 함께' 등 주제별로 맞춤 공연을 추천해 주는 큐레이션 서비스 '링크's Pick'을 선보여 취향에 맞는 공연을 더 쉽게 찾을 수 있게 했다. 티켓 오픈 소식을 한곳에서 확인하고 알림 설정까지 할 수 있는 메뉴도 신설했다.
검색 기능은 한층 고도화했다. 공연·전시·스포츠 구분 없이 모든 상품 검색 결과를 한 화면에 제공해 편의성을 높였다. 추천 키워드, 최근 검색어, 최근 본 티켓 등 세부 필터를 활용해 관심 있는 티켓을 손쉽게 찾고, 종목 및 지역별 스포츠 경기 일정은 캘린더에서 바로 살펴볼 수 있다.
NHN링크 관계자는 "이번 리브랜딩을 통해 티켓링크의 브랜드 방향성을 제시했다"며, "티켓링크 회원들이 원하는 공연을 빠르고 간편하게 예매하는 것은 물론, 자신만의 문화 취향을 발견할 수 있는 플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 말했다
jyyang@newspim.com