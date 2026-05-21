NHN링크, '공연예술 관람료 지원 사업' 예매처 선정…할인 쿠폰 제공

AI 핵심 요약beta
- 엔에이치엔링크가 21일 2026 공연예술 관람료 지원 사업 예매처로 선정됐다고 밝혔다
- 5월22일부터 8월20일까지 금요일마다 최대 4만원 공연 할인 쿠폰을 선착순 제공한다
- 티켓링크 단독으로 예매수수료 면제 쿠폰 등 추가 혜택을 제공해 문화 소비를 확대했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 티켓 예매 플랫폼 '티켓링크'를 서비스하는 엔에이치엔링크(대표 왕문주)가 '2026 공연예술 관람료 지원 사업' 예매처로 선정됐다고 21일 밝혔다.
'2026 공연예술 관람료 지원 사업'은 문화체육관광부, 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회가 예술 소비 진작 및 시장 활성화를 위해 추진하는 사업이다. NHN링크는 지난해에 이어 2년 연속 공식 예매처로 선정돼 사업에 동참한다.
이번 지원 사업의 쿠폰 발행 1차 기간은 5월 22일부터 8월 20일까지다. 이 기간 NHN링크는 티켓링크에서 금요일마다 1만원 할인 쿠폰을 발급해 제공한다. 1인당 매주 전국 2매, 비수도권 2매 등 최대 4만원 상당의 할인 쿠폰을 선착순으로 받을 수 있다. 티켓링크에서 연극, 뮤지컬, 클래식, 국악, 무용 등의 공연을 대상으로 1만5천원 이상 결제 시 사용할 수 있으며, 타 할인 쿠폰과 중복 적용 가능하다.
이 밖에도 NHN링크는 티켓링크 단독 프로모션을 진행하며 회원들에게 더 많은 혜택을 제공한다. 매주 1천명에게 2026 공연예술 관람료 지원 사업 쿠폰과 함께 사용할 수 있는 '플러스 예매수수료 면제 쿠폰'을 지급할 예정이다.
NHN링크 관계자는 "전국은 물론 비수도권 단위의 할인 쿠폰도 지급하고, 티켓링크 단독 프로모션을 통해 예매 수수료 면제 쿠폰까지 제공하는 등 문화 혜택을 크게 확대했다"며, "앞으로도 NHN링크는 다양한 민관협력을 이어가면서 대한민국 대중문화 발전에 기여할 것"이라고 말했다.
jyyang@newspim.com