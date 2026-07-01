NC AI, 3D 생성 AI '바르코 2.0' 공개

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커스텀 워크플로로 제작 공정 자유롭게 설계

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI가 3D 제작 솔루션 '바르코 3D 2.0'을 공개했다.

사용자가 이미지 생성, AI 어시스턴트, 3D 생성, 텍스처 변환, 후처리 등 다양한 기능을 노드 단위로 조합해 프로젝트에 맞는 제작 공정을 직접 설계할 수 있는 '커스텀 워크플로' 기능이 핵심이다.

NC AI가 3D 제작 솔루션 '바르코 3D 2.0'을 공개했다. [사진= NC AI]

바르코 3D 2.0은 반복되는 복잡한 제작 공정을 하나의 워크플로로 저장했다가 필요할 때마다 재사용함으로써 생산성을 높일 수 있다.

콘셉트 기획 단계에서 하나의 레퍼런스를 기반으로 다양한 3D 디자인 시안을 빠르게 생성하고 피드백 발생 시 기존 워크플로를 활용해 수정 사항을 즉시 반영할 수 있다.

캐릭터나 오브젝트를 의상, 장식, 장비 등 파츠 단위로 분리 생성할 때도 형태 왜곡을 최소화하고 세부 디테일을 정교하게 제어한다. 특정 부분만 수정할 경우 전체 모델을 다시 생성할 필요 없이 해당 파츠만 개별 수정하면 된다.

완성된 워크플로를 팀원들과 공유함으로써 검증된 제작 파이프라인을 프로젝트 전반에 동일하게 적용할 수 있다. 개인의 제작 노하우를 조직 내 공용 자산으로 내재화하고 다수의 작업자가 일관된 기준 아래 고품질 3D 애셋을 생산할 수 있는 환경을 제공한다.

2.0 모델은 입력 이미지의 실루엣과 비례를 안정적으로 반영하며 세부 구조와 장식 요소가 많은 오브젝트도 정교하게 구현한다.

최대 4K 텍스처를 지원해 색감, 재질감, 마모 흔적, 표면의 미세한 패턴까지 사실적으로 재현한다. 벤치마크 'Uni3D'에서 가장 높은 성능을 기록했으며 글로벌 3D 생성 AI 서비스와의 비교에서도 원본 형상 유지력과 세부 디테일, 텍스처 품질 전반에서 우위를 보였다.

NC AI는 생성된 3D 메시 표면을 자동으로 전개해 UV 맵을 생성하는 'AI UV 언랩' 기능을 선보일 계획이며 향후 PBR 텍스처와 AI 리토폴로지 기능과 연계해 실무 활용성을 높인다는 방침이다.

올해 3분기에는 주름, 피부 굴곡, 표면 요철 등 미세 형상까지 정밀하게 구현하는 '바르코 3D 2.0 울트라' 모델을 공개할 예정이다.

이연수 NC AI 대표는 "이번 바르코 3D 2.0 업데이트는 단순한 생성형 AI를 넘어 실무자들의 3D 콘텐츠 제작 파이프라인 자체를 혁신하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 압도적인 AI 기술력을 바탕으로 고품질 3D 애셋 제작의 표준을 제시하고 피지컬 AI와 디지털 트윈 등 다양한 산업 분야로 적용을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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