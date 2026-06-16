NC AI·MBC 손잡았다…AI로 방송 제작 혁신 나선다

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정부 AX 바우처 사업 선정…미디어 특화 AI 플랫폼 공동 개발

AI 편집·다국어 더빙·화면해설 도입해 제작 효율 높인다

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = NC AI가 MBC와 손잡고 방송 제작 전 과정에 인공지능(AI)을 적용하는 미디어 인공지능 전환(AX) 사업에 나선다.

NC AI는 MBC, NHN클라우드, 데이터메이커와 구성한 컨소시엄이 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 'AX 원스톱 바우처 사업'에 선정됐다고 16일 밝혔다.

AX 원스톱 바우처 사업은 AI 솔루션과 클라우드, 데이터를 통합 지원해 기업의 AI 전환을 돕는 정부 사업이다.

[사진=NC AI]

이번 컨소시엄은 방송 영상 속 인물과 발화, 감정, 장면 맥락 등을 종합적으로 이해하는 '미디어 온톨로지' 체계를 구축하고 이를 기반으로 포스트프로덕션 전 과정을 지원하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼을 개발할 계획이다.

NC AI는 온톨로지 엔진 설계와 AI 모델 고도화, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼 및 응용프로그램 인터페이스(API) 개발을 담당한다. 자사 미디어 특화 AI 솔루션인 '바르코(VARCO)'를 활용해 방송 제작 현장에 최적화된 AI 서비스를 제공한다는 방침이다.

최종적으로는 ▲맥락인지 AI 편집 ▲AI 다국어 더빙 ▲시각장애인용 AI 화면해설 등 3종의 SaaS 애플리케이션을 개발한다. 이를 통해 편집과 자막, 더빙 등 후반 제작 과정의 비용과 시간을 줄이고 제작진은 기획과 연출 등 창의적 업무에 집중할 수 있도록 지원한다.

NC AI는 이번 사업이 제작 효율화뿐 아니라 K-콘텐츠의 글로벌 확산과 미디어 접근성 향상에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 이연수 NC AI 대표는 "미디어 온톨로지와 멀티모달 AI 기술을 바탕으로 국내 미디어 산업의 AI 전환을 선도하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com