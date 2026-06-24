NC AI, 3D 생성 AI '바르코 3D 2.0' 출시

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글로벌 경쟁 모델 성능 앞질러…7월 서비스 적용

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI가 이미지나 텍스트를 기반으로 3D 애셋을 생성하는 AI 서비스 '바르코 3D'의 차세대 모델을 개발했다고 24일 밝혔다.

바르코 3D 2.0은 지난해 12월 출시된 기존 모델의 성능을 크게 향상했다. 가장 큰 개선점은 3D 생성 AI의 주요 한계로 지적돼온 원본 형상 왜곡 문제를 개선한 것이다. 원본 이미지의 실루엣과 비례를 유지하면서 복잡한 장식요소와 세부 구조까지 높은 정확도로 재현한다.

NC AI가 이미지나 텍스트를 기반으로 3D 애셋을 생성하는 AI 서비스 '바르코 3D'의 차세대 모델을 개발했다고 24일 밝혔다. [사진= NC AI]

성능 개선은 객관적 지표로도 입증됐다. 형상 유사도 평가 지표인 Uni3D에서 0.449를 기록해 기존 1.1 버전(0.319) 대비 약 40.8% 향상됐다.

글로벌 최신 오픈소스 모델인 Trellis2(0.436), Ultrashape(0.428), Hunyuan3D 2.1(0.427) 등 주요 경쟁 모델들을 모두 앞섰으며 CLIP-N과 ULIP-2 등 주요 평가 지표에서도 가장 높은 성능을 기록했다.

시각적 완성도도 업그레이드됐다. 최대 4K 해상도의 고품질 텍스처를 지원하며 원본 이미지의 색감과 재질부터 금속, 목재 등 다양한 소재의 질감과 표면의 미세한 패턴까지 사실적으로 구현한다.

바르코 3D는 활용 범위를 확대하고 있다. 기존에는 전문가가 약 4주에 걸쳐 제작하던 3D 애셋을 최대 3분 만에 생성해 데이터 구축 비용과 시간을 절감한다. 제조, 건설, 국방 등 다양한 산업에서 피지컬 AI와 디지털 트윈 구현을 위한 고품질 3D 데이터 구축 수요가 증가하고 있다.

미국과 중국 기업 외에는 전무한 글로벌 3D 생성 AI 시장에서 국내 독자 기술로 파운데이션 모델을 고도화했다는 점도 의미가 있다. 해외 기술 의존도를 낮추고 민감한 데이터를 안전하게 보호할 수 있는 환경을 제공한다.

바르코 3D 2.0 모델은 7월 바르코 3D SaaS 서비스에 적용된다. 기존 이용자들은 별도의 추가 절차 없이 더욱 강력해진 모델을 경험할 수 있다.

이연수 NC AI 대표는 "바르코 3D 2.0은 독보적인 형상 유지력과 고품질 텍스처 표현력으로 콘텐츠 창작자들의 실무 환경을 혁신할 것"이라며 "독자 AI 기술 기반으로 데이터 보안과 AI 기술 자립을 확보하는 것은 물론, 피지컬 AI와 디지털 트윈 시대를 이끄는 핵심 인프라로 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com