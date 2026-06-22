NC AI, 비수도권 청년 150명 AI 교육 시작

AI 핵심 요약beta
- NC AI가 7월 K-뉴딜 아카데미 무료 교육을 시작했다
- 부산·대전·광주서 비수도권 청년 150명을 모집했다
- 바르코 제공해 게임 제작·취업 연계를 지원했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI가 정부 주도 'K-뉴딜 아카데미' 사업에 참여해 게임·AI 콘텐츠 분야 진출을 희망하는 청년을 대상으로 무료 교육 프로그램을 운영한다.
부산·대전·광주 등 비수도권 3개 거점에서 총 150명을 모집해 500시간 규모의 교육과정을 진행한다. 7월 부산과 대전에서 각 60명, 광주에서 30명을 선발하는 1기 과정을 시작으로 총 5개 기수를 순차적으로 운영할 예정이다. 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년이라면 전공이나 코딩 경험과 관계없이 지원할 수 있다.
NC AI는 자사의 생성형 AI 플랫폼 '바르코(VARCO)' 전 제품군을 교육생 전원에게 무상으로 제공한다. 현업에서 사용하는 상용 서비스 계정을 지급해 게임 제작에 필요한 에셋 생성부터 개발, 완성에 이르는 전 과정을 실제 업무 환경과 동일하게 경험하도록 한다. 자연어 기반으로 코드를 생성하는 방식을 도입해 복잡한 프로그래밍 문법 없이도 게임 시스템 구현에 도전할 수 있다.
교육 과정의 약 25%는 현직자 소통, 조직 문화 체험, 자존감 회복, 팀워크 강화 프로그램 등으로 구성해 장기 미취업 청년들의 직무 자신감 회복을 지원한다.
수료생들은 실제 플랫폼에 정식 배포한 게임 1편과 기술 문서, 게임 트레일러 영상 등을 포함한 포트폴리오를 갖추게 된다. 수료 후에는 NC AI의 공모전, 게임 제작 지원 프로그램, 크리에이터 제도 등 후속 트랙에 연계되며 정규직 취업은 물론 1인 창작자로서의 자립 등 다양한 진로 개발을 지원받는다.
이번 사업은 NC AI가 프로그램 설계와 직무 교육을 총괄하고, 한국능률협회컨설팅(KMA), MBC아카데미컴퓨터교육센터, 디벨로켓에듀가 함께 운영한다.
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