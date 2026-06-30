[하반기 달라지는 것] 수도권 집중 산업구조 손본다…5극3특 성장산업 선정

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성장엔진 기업에 특별보조금 신설

세제·금융·인프라 패키지 지원

청년 소득세·주거·교통비 지원

올해 4분기 지방투자 특례 시행

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 수도권에 집중된 산업 구조를 바꾸기 위해 5극3특 권역별 성장산업을 선정하고 지역 투자를 확대한다.

산업통상부는 이 같은 내용을 담은 '5극3특 권역별 미래전략산업 성장엔진 지원방안'을 30일 발표했다.

산업부는 성장엔진 분야 기업에 특별보조금을 신설하고, 세제·금융·인프라 등 맞춤형 지원을 연계해 지역 주도의 균형성장을 본격 추진한다는 방침이다.

◆ 성장엔진 특별보조금 신설…세제·금융·인프라 패키지 지원

우선 성장엔진 분야에 투자하는 기업에는 기존 지방투자촉진보조금 외에 '성장엔진 특별보조금'을 신설한다.

성장엔진 분야에 투자하는 기업에 투자 규모와 고용 효과 등을 고려한 추가 인센티브를 제공해 지방 투자를 유도한다는 계획이다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.30 gkdud9387@newspim.com

또한 세제와 금융, 연구개발(R&D), 규제 개선, 기반시설(인프라), 인력양성 등을 연계한 패키지 지원체계도 구축한다. 기업의 투자부터 생산, 성장까지 전 주기를 지원하는 체계를 마련하겠다는 구상이다.

성장엔진 분야 기업에는 투자 유형과 규모에 맞는 맞춤형 지방투자 지원도 확대한다. 기업이 안정적으로 사업을 추진할 수 있도록 관계부처와 협업해 각종 지원제도를 연계할 예정이다.

◆ 청년 지역정착 지원 강화…4분기 지방투자 특례 시행

청년 인재의 지역 정착을 위한 지원도 강화한다. 성장엔진 분야 기업에 취업한 청년에게는 소득세 감면과 함께 주거·교통비 등을 지원해 지방 정착을 유도한다.

아울러 지역의 핵심 산업을 중심으로 기업과 대학, 연구기관, 공공기관이 함께 참여하는 산업 생태계를 조성하고, 미래전략산업 중심의 공급망 구축도 병행할 계획이다.

권역별 특성에 맞는 산업 육성과 기업 집적을 통해 지역 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 28일 오전 서울 서초구 aT센터에서 열린 2026 대한민국 상생 채용박람회에서 구직자들이 입장을 하기 위해 줄을 서고 있다. 2026.04.28 kunjoo@newspim.com

산업부는 관련 제도 정비를 거쳐 올해 4분기부터 성장엔진 분야 지방투자 보조 특례를 시행할 예정이다.

산업부는 이를 통해 수도권 중심의 산업 구조를 완화하고, 권역별 성장거점을 중심으로 지역 산업 경쟁력과 양질의 일자리를 함께 키워나갈 계획이다.

gkdud9387@newspim.com