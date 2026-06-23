5극3특 공유대학·초광역 인재양성에 2000억…'지역에서 배우고 정주까지'

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5극3특 권역별 9개 공유대학 구축…거점국립대 자원 개방

'대학-기업 협의체' 통해 성장엔진별 인재양성 모델 지원

고교부터 취업·정주까지 잇는 초광역 인재 파이프라인 설계

2026년부터 2029년까지 4년간 추진…9월부터 사업 본격화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 오는 24일 지역 중심 국가균형발전을 위한 '5극3특 공유대학'과 '초광역 성장엔진 인재육성' 사업 추진계획을 발표한다고 23일 밝혔다. 지방정부와 대학, 기업 간 협력을 강화해 지역 인재가 대학 진학부터 취업·정주까지 이어지는 선순환 구조를 구축하겠다는 구상이다.

이번 사업에는 총 2000억 원이 투입된다. 우선 '5극3특 공유대학'에는 1200억 원이 배정된다. 교육부는 5극3특 권역별로 거점국립대를 중심으로 일반대, 사립대, 전문대 등이 참여하는 9개 공유대학 모델을 구축할 계획이다.

이를 통해 거점국립대의 교육과정, 연구시설, 장비 등을 권역 내 대학과 공유하고 공동 교육과정과 연구를 확대한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

공유대학에서는 지역 전략산업 분야를 중심으로 기업과 공동 교육과정을 개발하고 학생들이 권역 내 대학을 넘나들며 수강할 수 있도록 운영된다.

또 대학 간 연구 협력을 강화하고 창업 지원과 기술사업화도 연계해 지역 산업 경쟁력을 높일 방침이다.

'초광역 성장엔진 인재육성' 사업에는 800억 원이 투입된다. 복수 지방정부가 협력해 대학-기업 협의체를 구성하고 산업 수요 기반 인재양성 모델을 제안하면 6개 내외 우수 모델을 선정해 4년간 연 100억~150억 원을 차등 지원한다.

이 사업은 생활권·산업·경제권 단위로 인재를 양성하는 데 초점을 둔다. 고등학교 단계부터 취업과 정주까지 이어지는 교육체계 구축, 초광역 인턴십 및 현장실습 확대, 창업 및 기술사업화 지원 등이 주요 내용이다.

대학-기업 협의체는 산업계 수요를 기반으로 고등학교 단계부터 대학 교육, 현장실습·인턴십, 취업·정주까지 연계된 인재양성 체계를 자유롭게 설계해 추진할 수 있다. 특히 초광역 단위 현장실습·직무실습, 창업 파이프라인 구축, 연합형 기술지주회사를 통한 기술이전·사업화 모델 등 지역 전략산업 맞춤형 과제를 발굴·운영하도록 할 계획이다.

교육부는 기존 지역 인재양성 정책이 지방정부 단위로 분절돼 산업·경제권과 괴리가 있었다는 점을 고려해 이번 사업을 통해 초광역 협력 기반을 강화하겠다고 설명했다.

사업은 2026년부터 2029년까지 4년간 추진되며 초광역 인재양성 사업은 지방정부의 추진계획 제출·평가·선정을 8월까지 마무리한 뒤 9월부터 본격 시행된다. 공유대학 역시 1차 계획 제출과 최종 제출을 거쳐 8월까지 계획 수립을 마치고 9월부터 사업에 착수할 예정이다.

최은옥 교육부 차관은 "'5극3특 발전전략'의 성공을 위해서는 시도의 경계를 넘어 산업·경제권에 기반한 초광역 단위의 정주인재 양성 생태계를 만드는 것이 필수적"이라며 "지역의 인재가 국가 성장의 핵심 원동력이 되도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com