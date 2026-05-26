교육부, 전남·광주권 '인재양성체계' 현장 간담회 개최

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행정통합 맞춰 초광역 인재양성 방향 모색

대학·산업 연계 강화…지역균형발전 기반 구축

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 오는 27일 국립목포대학교에서 전남·광주권 '지역성장 인재양성체계(앵커)' 수행 대학들과 현장 소통 간담회를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 간담회는 지역 균형발전을 위한 인재양성 정책 추진 과정에서 전남·광주 지역 대학 등 현장의 의견을 수렴하고 행정통합에 대응한 인재양성 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

교육부 전경. [사진=교육부]

정부의 지방대학 육성 정책과 지방우대 기조로 교육 분야의 수도권 집중 완화가 추진되는 가운데 교육부는 정책 효과를 지역 현장으로 확산한다는 방침이다.

특히 전남·광주 행정통합을 계기로 학생 생활권과 산업·경제권의 연계를 강화하고 대학 간 협력과 산학 연계를 통해 지역 발전을 견인할 수 있도록 지원할 계획이다.

간담회에서는 전남 앵커 센터와 광주 앵커 센터가 2025년 1차 연도 운영 성과와 통합 이후 추진 계획을 발표한다. 이어 각 대학이 앵커 운영 우수사례를 공유하며 지역 인재양성과 산학협력 경험을 소개할 예정이다.

이후 '전남·광주 행정통합에 따른 초광역 인재양성 방향'을 주제로 자유 토론이 진행된다. 양 지역의 자원 연계 방안과 전략산업 기반 인재양성 모델 구축 방안 등이 주요 논의 내용이다.

최교진 교육부 장관은 "이 자리는 2025년 동안 전남과 광주가 이룬 앵커의 성과를 토대로, 통합이라는 새로운 출발선에서 지역인재의 미래를 그려보는 자리"라며 "남광주통합특별시가 대학 간 실질적인 협력을 통해 지역 균형 발전을 견인하는 초광역권 인재양성의 선도 모델이 될 수 있도록 협조를 당부드린다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com