비수도권 공공기관 지역인재 채용률 71.3%…의무비율 '두 배'

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신규 채용 1만2742명 지역인재…전년 대비 34% 증가

184개 기관 중 98.3% 의무 이행…"선순환 구조 기대"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 18일 비수도권 소재 공공기관 184곳을 대상으로 실시한 '2025년 지역인재 채용 현황' 조사 결과를 발표했다.

조사에 따르면 2025년 해당 기관들의 신규 채용 인원은 총 1만7871명이며 이 가운데 1만2742명이 지역균형인재로 채용돼 평균 채용률 71.3%를 기록했다. 이는 법정 의무 채용 비율인 35%를 크게 웃도는 수준이다.

2025년 지역인재 채용 현황' 조사 결과에 따르면 2025년 해당 기관들의 신규 채용 인원 총 1만7871명 중 1만2742명이 지역균형인재로 채용됐다. [사진=교육부]

지역균형인재 의무채용 제도는 '지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률'에 근거해 2024년 8월부터 시행된 제도다. 해당 제도는 비수도권 공공기관이 신규 채용 인원의 35% 이상을 지방대학 출신 인재로 선발하도록 하고 있다.

전년과 비교하면 채용 규모와 비율 모두 증가했다. 지역인재 채용 인원은 2024년 9513명에서 2025년 1만2742명으로 3229명(약 34%) 늘었고 채용 비율도 64.5%에서 71.3%로 6.8%포인트 상승했다.

의무 이행률 역시 높은 수준을 유지했다. 전체 184개 기관 가운데 181개 기관이 기준을 충족해 이행률은 98.3%로 집계됐다.

미준수 기관은 3곳으로 전년(4곳)보다 1곳 줄었다. 이들 기관은 박사급 등 고도의 전문 인력 채용 비중이 높아 지역인재 확보에 어려움을 겪은 것으로 분석됐다.

교육부는 채용 확대 배경으로 공공기관 전반의 신규 채용 증가와 함께 지역인재 지원자 수 확대를 주요 요인으로 꼽았다.

교육부는 "의무 미준수 기관을 대상으로 지역인재 채용 확대를 지속적으로 권고하겠다"며 "도입 3년 차를 맞은 해당 제도가 지역인재의 성장·취업·정주로 이어지는 선순환 구조의 마중물이 될 수 있도록 내실 있게 운영해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com