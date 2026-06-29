[ETF 시황] 코스닥 반등에 ETF도 들썩…2차전지 레버리지 질주

KODEX 2차전지산업레버리지 29.14% 올라 수익률 1위

바이오·2차전지 순환매에 코스닥 강세…장중 매수 사이드카 발동

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 29일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 코스닥과 2차전지 관련 레버리지 ETF가 일제히 급등했다. 코스닥이 8% 넘게 상승하며 장중 매수 사이드카가 발동한 가운데 위험자산 선호 심리가 살아나면서 레버리지 상품으로 매수세가 집중됐다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 KODEX 2차전지산업레버리지는 전 거래일 대비 29.14% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 TIGER 2차전지TOP10레버리지(28.96%), HANARO 코스닥150선물레버리지(18.81%), KODEX 코스닥150레버리지(18.31%), KIWOOM 코스닥150선물레버리지(18.11%) 등이 상위권에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 29일 오후 코스피 지수가 전일 종가 대비 16.56포인트(0.20%) 하락한 8394.65에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 69.20포인트(8.13%) 오른 920.57에 장을 마쳤다. 달러·원 환율은 전일 주간종가 대비 13.2원 오른 1545.2원을 기록했다. 이날 오후 서울 여의도 한국거래소에 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.06.29 leehs@newspim.com

이는 코스닥 시장이 2차전지와 바이오 업종을 중심으로 급반등한 영향으로 풀이된다. 이날 코스닥은 전 거래일보다 69.20포인트(8.13%) 오른 920.57에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 1684억원, 5096억원을 순매수했고 개인은 6626억원을 순매도했다.

장 초반에는 프로그램 매수호가의 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카도 발동됐다. 코스닥시장에서 매수 사이드카가 발동한 것은 지난 11일 이후 12거래일 만이다. 발동 당시 코스닥150 선물지수는 전 거래일보다 96.20포인트(6.18%) 오른 1650.50을 기록했고, 코스닥150 현물지수는 95.86포인트(6.22%) 상승한 1636.63을 나타냈다.

매수 사이드카는 코스닥150 선물(최근월물)이 전 거래일 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150 현물지수가 3% 이상 오른 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동된다. 발동 이후 5분간 프로그램매매 매수호가의 효력이 정지되며 이후 자동 해제된다.

반면 코스닥과 2차전지 상승에 베팅한 자금이 몰리면서 인버스 ETF는 일제히 약세를 보였다. RISE 2차전지TOP10인버스(합성)은 전 거래일보다 16.17% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. KODEX 200롱코스닥150숏선물(-9.99%), KODEX 코스닥150선물인버스(-9.57%), TIGER 코스닥150선물인버스(-8.96%), KIWOOM 코스닥150선물인버스(-8.90%) 등도 동반 하락했다.

증권가는 최근 낙폭이 컸던 코스닥 시장에 저가매수세가 유입되며 2차전지와 바이오 업종을 중심으로 순환매가 나타난 영향이라고 분석했다. 임정은 KB증권 연구원은 "지난주 11%대 하락했던 코스닥은 바이오·2차전지 업종을 중심으로 순환매가 이어지며 3거래일 만에 강하게 반등해 장 초반 매수 사이드카 발동됐다"며 "상승종목비율은 86.07%로 올해 3월 5일 이후 최고치를 기록했다"고 말했다.

이경민 대신증권 연구원도 "반도체 가격 상승에 따른 비용 부담 우려와 극단적인 변동성으로 반도체 업종의 투자심리가 약화됐다"며 "이에 따라 반도체 쏠림 현상이 완화되며 코스피는 하락한 반면, 코스닥은 2차전지·바이오 순환매로 반등에 성공하며 장중 매수 사이드카가 발동됐다"고 짚었다.

한편 테마별로는 IPO/M&A 관련 ETF가 평균 12.64% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 외에 2차전지(11.77%), K-뉴딜(10.64%), 코스닥글로벌(10.41%), 코스닥 TOP10(10.07%) 테마가 강세를 나타냈다. 리쇼어링(-1.21%), 보험(-1.20%), MSCI Korea(-1.06%), 원유(-0.79%), 농산물(-0.77%) 관련 ETF는 부진했다.

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