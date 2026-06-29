[특징주] 애플 '메모리 가격 인상' 여파에 삼성전자·SK하이닉스 3%대 약세

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제품 가격 인상에 메모리 수요 둔화 우려 확대

FT "애플, 중국 CXMT 메모리 구매 승인 요청"

美 필라델피아 반도체지수 5% 급락도 투자심리 위축

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스가 애플의 메모리 가격 인상과 중국 메모리 업체 구매 추진 보도 등의 영향으로 29일 장 초반 3% 넘게 하락하고 있다. 미국 반도체주가 일제히 약세를 보인 점도 투자심리를 위축시키는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 17분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 1만2000원(3.53%) 내린 32만7500원에 거래되고 있다. 같은 시각 SK하이닉스도 9만3000원(3.48%) 하락한 258만원을 기록 중이다.

애플 로고. [사진=블룸버그통신]

최근 애플이 메모리 가격 상승을 반영해 일부 제품 가격을 인상하면서 메모리 수요가 둔화될 수 있다는 우려가 커졌다. 여기에 애플이 중국 메모리 업체로부터 반도체를 구매할 수 있도록 미국 정부에 승인을 요청했다는 외신 보도까지 나오면서 국내 반도체주 투자심리가 악화했다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 지난 27일(현지시간) 애플이 중국 메모리 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 반도체를 사용할 수 있도록 미국 상무부 등 트럼프 행정부를 상대로 허가를 요청하고 있다고 보도했다. CXMT는 미국 국방부가 지정한 이른바 '1260H 리스트'에 포함된 업체다.

미국 증시에서도 반도체주는 약세를 면치 못했다. 26일(현지시간) 마이크론의 호실적에도 차익실현 매물이 이어지면서 필라델피아 반도체지수(SOX)는 5.29% 급락했다. 마이크론은 6.69%, 인텔은 3.42%, 마벨테크놀로지는 5.15% 하락 마감했다.

시장에서는 메모리 가격 상승에 따른 수요 둔화 우려와 AI 투자 지속성에 대한 경계심이 겹치면서 글로벌 반도체 업종 전반의 투자심리가 위축된 것으로 보고 있다.

rkgml925@newspim.com