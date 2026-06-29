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하루 회전율 106%···'단타'로 전락한 삼전·하이닉스 레버리지'

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  • 한국거래소는 29일 올해 코스피 사이드카 29회 발동과 VKOSPI 최고치를 기록했다고 밝혔다.
  • 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 거래대금이 급증하며 시장 변동성이 크게 확대됐다.
  • 감사원·금융당국은 단일종목 레버리지 ETF 제도와 투자자 보호 실태를 전반적으로 재점검하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KODEX SK하이닉스단일종목레버리지, 회전율 106.8%
VKOSPI 사상 최고·사이드카 29회…당국도 제도 점검

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 최근 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 거래가 급증하면서 시장 변동성 확대에 대한 우려가 커지고 있다.

국내 증시 출범 이후 처음으로 한 주에 두 차례 서킷브레이커가 발동되는 등 극심한 변동성 장세가 이어지는 가운데 개인투자자 자금이 단일종목 레버리지 ETF로 몰리면서 제도 전반을 재점검해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

29일 한국거래소에 따르면 올해 코스피 사이드카 발동 횟수는 29회로 2008년 글로벌 금융위기 당시 기록(26회)을 이미 넘어섰다. 이날 코스피200 변동성지수(VKOSPI)도 장중 97.99까지 치솟으며 2009년 지수 산출 이후 최고치를 기록했다.

ETF 시장에서도 과열 양상이 뚜렷하다. 코스콤 ETF CHECK에 따르면 최근 10거래일 평균 거래대금 기준 상위권은 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF가 휩쓸었다. 1위는 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지로 최근 10거래일 평균 거래대금이 5조5960억원에 달했다. 이어 ▲TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(3조195억원) ▲KODEX 삼성전자단일종목레버리지(2조5797억원) 등이 뒤를 이었다.

특히 전날 기준 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 거래대금 6조2961억원을 기록하며 국내 최대 ETF인 KODEX200의 거래대금 4조580억원을 크게 웃돌았다. KODEX SK하이닉스단일종목레버리지의 순자산은 5조8964억원으로 하루 거래대금이 순자산을 넘어 회전율은 약 106.8%를 기록했다. 하루 만에 상품 전체가 한 차례 이상 손바뀜한 셈이다.

증권가는 반도체 업종의 높은 변동성과 개인투자자의 단기 매매 수요가 맞물리면서 단일종목 레버리지 ETF가 시장 변동성을 확대시키고 있다고 분석한다. 박우열 신한투자증권 연구원은 "삼성전자·SK하이닉스의 지수 비중이 높은 코스피 특성상 단일종목 레버리지 상품의 지수 영향력은 해외보다 크다"고 강조했다.

그는 "미국에도 수백 개의 레버리지 상품이 거래되고 있지만 시가총액 비중이 가장 큰 엔비디아도 레버리지 ETF가 나올 당시 지수 비중은 2~3%에 불과했고 현재도 8% 수준"이라며 "반면 삼성전자, SK하이닉스가 코스피 지수에서 차지하는 비중은 코스피200 대비 65% 수준이며 MSCI KOREA ETF 대비해서도 절반에 육박하므로 단일종목의 변동성 확대가 지수에 미치는 영향력은 그만큼 더 커지게 된다"고 설명했다.

해외에서도 레버리지 ETF가 변동성을 증폭시키고 있다는 지적이 나오고 있다. 미국 블룸버그통신은 최근 보도를 통해 "2900억달러(약 447조원) 규모로 팽창한 레버리지 ETF 시장이 이제는 주식 시장에서 '꼬리가 몸통을 흔드는' 주객전도 상황을 연출하며 불안을 가중하고 있다"며 "SK하이닉스와 삼성전자를 추종하는 레버리지 ETF와 관련된 매도세가 겹치면서 상황이 더욱 악화했다"고 진단했다.

우려가 커지면서 감사원과 금융당국은 제도 전반을 들여다보고 있다. 감사원은 금융위원회와 금융감독원을 대상으로 금융투자자 보호 실태 감사를 진행하면서 단일종목 레버리지 ETF 도입 과정과 시장 변동성 확대 여부를 주요 점검 대상으로 포함한 것으로 알려졌다.

이찬진 금융감독원장은 지난 22일 기자간담회에서 "부작용이 너무 커진 부분에 대해 정부 입장에서도 고민이 굉장히 많은 상태이고 이런저런 노력을 강구하고 있다"며 "드러누워서라도 막았어야 했나 개인적으로 반성하는 상황"이라고 말했다. 한국거래소도 시장 안정성을 고려해 개별주식 위클리옵션 상장을 연기하는 등 고위험 파생상품에 대한 속도 조절에 나선 상태다.

rkgml925@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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