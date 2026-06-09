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SK하이닉스 급등락 키운 '해외 레버리지 ETF'…삼성전자 2.7배 달해

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AI 핵심 요약

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  • SK하이닉스가 9일 4거래일간 19% 급락 후 하루 만에 14% 넘게 반등하는 등 극심한 변동성을 보였다.
  • SK하이닉스 2배 레버리지 ETF의 AUM이 약 12조5000억원으로 삼성전자 관련 상품의 2.7배 수준이어서 리밸런싱 매도에 따른 수급 충격이 크게 작용한 것으로 분석됐다.
  • 증권가는 레버리지 ETF와 옵션 기반 상품 확대로 하락기 기계적 리밸런싱과 글로벌 차익실현이 겹치며 한국 반도체주의 변동성이 불가피하게 확대되고 있다고 진단했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

홍콩 상장 SK하이닉스 2배 ETF AUM 12.5조원
최근 4거래일 19% 급락 후 하루 만에 14% 반등

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 인공지능(AI) 반도체 랠리를 주도했던 SK하이닉스가 4거래일 동안 19% 넘게 급락한 뒤 하루 만에 14% 이상 반등하는 등 극심한 변동성을 나타내고 있다.

시장에서는 SK하이닉스를 기초자산으로 한 해외 레버리지 상장지수펀드(ETF) 운용자산(AUM)이 삼성전자 관련 상품의 약 2.7배에 달하는 만큼 최근 조정 과정에서 리밸런싱 매도 압력도 상대적으로 크게 작용했을 가능성에 주목하고 있다.

9일 홍콩증권거래소(HKEX)에 따르면 지난 5일 기준 SK하이닉스 데일리 2배 레버리지 ETF의 AUM은 81억2000만달러(약 12조5000억원)에 달한다. 반면 삼성전자 데일리 2배 레버리지 ETF의 AUM은 236억6000만홍콩달러(약 4조6000억원)로 SK하이닉스의 37% 수준이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 코스피와 코스닥 시장이 동반 하락 출발한 8일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 장초반 시황이 나타나고 있다. 이날 코스피는 개장과 함께 8% 폭락해 8000선이 붕괴되며 서킷 브레이커가 발동됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 기술주 급락에 휘청이며 각각 30만 원, 200만 원선을 내줬다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com

SK하이닉스 레버리지 ETF는 지난해 10월 상장 이후 약 7개월 만에 글로벌 대표 단일종목 레버리지 ETF로 성장했으며, 올해 1분기에는 전 세계 단일종목 레버리지·인버스 ETF 가운데 순자금 유입 1위를 기록하기도 했다. 이러한 수급 환경 속에서 주가 흐름에서도 차이가 나타났다.

SK하이닉스는 지난 1일 236만3000원에 거래를 마친 뒤 2일 236만원, 4일 229만8000원, 5일 207만원, 8일 191만1000원까지 밀리며 4거래일 만에 19.1% 하락했다. 같은 기간 삼성전자는 34만9000원에서 29만5500원으로 15.3% 하락하는 데 그쳤다.

반등 국면에서도 SK하이닉스의 주가 탄력은 더 크게 나타났다. 저가 매수세가 유입된 9일 SK하이닉스는 전 거래일 대비 30만4000원(15.91%) 오른 221만5000원에 마감했으나, 삼성전자는 2만6500원(8.97%) 상승한 32만2000원에 거래를 마쳤다.

증권가는 레버리지 자금이 집중된 종목일수록 하락 국면에서 목표 배율을 맞추기 위한 기계적인 리밸런싱 매물이 출회되면서 변동성이 확대될 수 있다고 보고 있다. 윤재홍 미래에셋증권 연구원은 "미국 ETF 시장에서도 당일 만기 옵션(0DTE) 등 옵션을 기반으로 하는 ETF 상품이 지속적으로 확대되고 있으며, 계약 수 기준 옵션 시장 규모가 급증하는 구간에서 시장 변동성도 확대되는 현상이 관찰된다"며 "시장 변동성의 확대는 불가피하다"고 짚었다.

레버리지 ETF 리밸런싱에 따른 수급 충격 외에도 글로벌 투자자들의 차익실현 움직임이 변동성을 키운 요인으로 지목된다. 블룸버그 보도에 따르면 최근 일부 해외 헤지펀드와 자산운용사들은 한국 반도체주 비중을 일부 줄이는 대신 옵션 등 파생상품을 활용한 위험관리 전략을 강화하고 있는 것으로 알려졌다. 메모리 중심 투자 비중을 축소하고 AI 공급망 전반으로 투자 대상을 넓히는 움직임도 나타나고 있다.

rkgml925@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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