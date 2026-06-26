KB손보, 의료법인연합회·티피에이코리아와 MOU 체결

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB손해보험이 대한의료법인연합회, 티피에이코리아와 함께 의료기관 맞춤형 단체보험 프로그램 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

KB손해보험은 지난 25일 오후 서울 마포구 서울가든호텔에서 전국 100여 개 의료재단 소속 병원을 회원사로 둔 대한의료법인연합회와 전용 단체보험 구축을 위한 협약을 맺었다. 이 자리에는 박상규 KB손해보험 일반보험부문장과 류은경 대한의료법인연합회 회장, 이재은 티피에이코리아 대표를 비롯한 유관 기관 관계자들이 배석했다.

25일 오후, 서울 마포구 서울가든호텔에서 박상규 KB손해보험 일반보험부문장(왼쪽), 류은경 대한의료법인연합회장(가운데), 이재은 티피에이코리아 대표(오른쪽)가 의료기관 맞춤형 단체보험 프로그램 운영 업무협약(MOU)을 체결하며 기념촬영을 하고 있다. [사진=KB손해보험]

이번 서면에 따라 참여 기관들은 ▲의료기관 특화 보험 상품 개발 및 고도화 ▲의료사고 방지를 위한 리스크 관리 자문 ▲보험서비스 지원을 통한 진료 환경 안정화 ▲단체보험 시스템 설계를 위한 기초 데이터 수집 및 분석 등 협력 과제를 공동 수행하게 된다.

KB손해보험은 각 의료기관의 경영 환경과 수요를 조사해 실효성 있는 보험서비스를 도출하는 한편, 의료배상책임보험 운용 과정에서 도출되는 현장 의견을 취합해 보장 내역을 지속 보완할 계획이다. 아울러 병원 내 위험 관리 인프라 확충과 환자 안전 체계 마련을 유도해 전반적인 의료서비스 질 향상에도 기여해 나갈 예정이다.

여기에 보험 대행사인 티피에이코리아가 공동 참여해 가입 절차부터 사고 접수, 보상 실무 지원에 이르는 행정 일원화 체계 설계를 맡는다. 이를 도입하는 의료기관은 행정 효율성을 제고하고 체계적인 리스크 관리가 가능해질 것으로 분석된다.

박상규 KB손해보험 일반보험부문장은 "이번 협약이 의료기관의 법적·경제적 리스크 부담을 실질적으로 완화해 진료에 집중할 수 있는 환경을 구축하는 계기가 될 것"이라며 "의료업계의 제언을 종합해 보험 서비스의 실효성을 지속해서 높여가겠다"고 설명했다.

eoyn2@newspim.com