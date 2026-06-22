KB손해보험, 루게릭병 환우 돕는 '아이스버킷 챌린지 RUN' 후원

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험이 22일 루게릭병 환우 돕는
- '2026 아이스버킷 챌린지 RUN' 후원 참여했다고 밝혔다
- 행사 기부금은 승일희망요양병원 운영비 등으로 쓰일 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB손해보험은 지난 20일 서울 반포한강공원 달빛광장에서 개최된 '2026 아이스버킷 챌린지 RUN in Seoul'에 메인 후원사로 참여해 루게릭병 환우 지원 활동에 동참했다고 22일 밝혔다.
'아이스버킷 챌린지 RUN'은 루게릭병 환우와 가족을 응원하기 위해 승일희망재단이 2018년부터 지속해 온 대표적 캠페인이다. 참가자들은 일정 거리를 함께 달린 후, 얼음물을 뒤집어쓰는 아이스버킷 챌린지를 통해 환우들이 겪는 근육 경직 고통을 간접적으로 공유하는 취지의 행사다.
올해 행사에는 일반 참가자와 자원봉사자 등 총 2675명이 출석했으며, 구본욱 사장을 포함한 KB손해보험 및 자회사 임직원 300여명도 자발적으로 참여해 뜻을 보탰다.
참가자들은 공식 달리기 행사에 앞서 오프닝 콘서트와 부스 체험 등 부대 프로그램에 참여했다. 이어 ▲3km ▲5km ▲8km 코스를 완주한 뒤 전원이 동시에 아이스버킷 챌린지를 이행하며 환우들의 어려움에 공감하는 시간을 가졌다.
이번 캠페인을 거쳐 마련된 기부금은 최근 건립된 승일희망요양병원의 운영비 등으로 쓰일 계획이다.
구본욱 KB손해보험 사장은 "이번 행사로 시민들과 임직원들의 뜻이 모여 환우들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 돌봄과 상생의 가치를 실현하기 위해 사회적 관심이 필요한 영역에 대한 나눔을 이어가겠다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com