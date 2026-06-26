금융투자협회, 2026년 하반기 최종호가수익률 보고회사 발표

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채권 2곳·CP 1곳 변경…7월부터 새 보고체계 적용

리딩·흥국증권 채권 보고회사 합류…유안타증권은 CP 보고회사 선정

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회가 2026년 하반기 채권·기업어음(CP) 최종호가수익률 보고회사를 새로 선정했다. 채권 부문에서는 리딩투자증권과 흥국증권이 새롭게 포함됐고, CP 부문에서는 유안타증권이 새 보고회사로 선정됐다.

금융투자협회는 26일 2026년 하반기 최종호가수익률(채권·CP) 보고회사를 선정·발표했다. 협회가 매일 공시하는 최종호가수익률은 채권과 CP 시장의 지표금리 역할을 하며, 협회는 채권과 CP 거래 실적 등을 종합적으로 평가해 6개월마다 가격 발견 능력이 우수한 증권회사 등을 보고회사로 선정한다.

[사진=뉴스핌DB]

채권 최종호가수익률 보고회사는 기존 10개사 가운데 2곳이 교체됐다. 기존 SK증권과 미래에셋증권이 제외되고 리딩투자증권과 흥국증권이 새롭게 선정됐다. 이에 따라 오는 7월 1일부터 KB증권, NH투자증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 흥국증권, 부국증권, 신한투자증권, 케이프증권, 한국투자증권, 한양증권이 보고회사로 활동한다.

채권 최종호가수익률은 국고채 3년물 등 시장 활용도가 높은 16개 채권을 대상으로 10개 보고회사가 제출한 수익률 가운데 상·하위 각 2개 극단값을 제외한 평균값으로 산출된다. 시장에서는 대표적인 채권 지표금리로 활용된다.

CP 최종호가수익률 보고회사도 일부 변경됐다. 기존 현대차증권이 제외되고 유안타증권이 새롭게 포함됐다. 이에 따라 NH투자증권, 부국증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 한양증권, 유안타증권과 신한은행, 하나은행 등 8개 기관이 7월부터 CP 최종호가수익률을 보고한다.

CP 최종호가수익률은 A1등급 91일물 기준으로, 6개 증권회사와 종금업무를 겸영하는 2개 은행이 제출한 수익률에서 상·하위 각 1개 극단값을 제외한 평균값으로 산출되며 CP 거래의 참고금리로 활용된다.

rkgml925@newspim.com