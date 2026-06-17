금융투자협회, 회원사와 함께 중증장애인 생활시설에서 봉사활동 진행

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금투협과 14개 회원사 공동 참여…기부금 2000만원 전달

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회는 17일 14개 회원사와 금융투자협회 임직원 55명이 함께 봉사활동을 했다고 밝혔다.

금융투자협회에 따르면 이번 활동은 경기도 광주시에 있는 중증장애인 생활시설인 한사랑마을에서 진행됐으며, 협회는 배수로 정비, 생활실 개선 등 한사랑마을 생활 환경개선을 위한 기부금 2000만원도 전달했다.

[사진=금융투자협회]

올해로 15주년을 맞이한 한사랑마을 봉사활동은 금투협 단독 활동을 넘어, 금융투자업계가 함께하는 업계 대표 사회공헌 사업으로 자리매김했다.

봉사에 참여한 임직원들은 생활실 청소, 식사 보조, 시설 내·외부 환경 정비 등을 통해 한사랑마을 이용자들의 편의를 제고하는데 힘썼다. 이용자들과 함께 롯데월드 나들이 프로그램에 참여하는 등 뜻깊은 시간도 보냈다.

황성엽 금융투자협회 회장은 "최근 우리 자본시장의 뜨거운 활기가 숫자에만 머물지 않고 소외된 이웃을 보듬는 따뜻한 온정으로 이어지고 있다"며 "앞으로도 금융투자업계가 나눔과 봉사를 연결하는 플랫폼으로써 그 역할을 다하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com