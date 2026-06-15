금융투자협회, 2026 서울 핀테크 아카데미 교육생 모집

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회 금융투자교육원이 15일 2026 서울 핀테크 아카데미 14기 교육생을 내달 16일까지 모집한다고 밝혔다
- 서울시와 금융투자협회가 공동 개설해 금융·IT 융합형 인재를 양성하는 핀테크 전문 교육과정이다
- ChatGPT·AI 등 최신 트렌드를 반영해 업권별 심화트랙과 BL 방식으로 8월21일부터 11월7일까지 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 내달 16일까지 핀테크 전문인력 양성을 위한 제14기 '2026 서울 핀테크 아카데미' 과정 교육생을 모집한다고 15일 밝혔다.
서울 핀테크 아카데미 과정은 핀테크 산업의 전문 인력 양성을 위해 서울시와 금융투자협회가 공동으로 개설하는 과정으로, 핀테크 분야 인력 수요에 부응하기 위해 실무에 바로 투입할 수 있는 금융과 IT 지식을 겸비한 융합형 인재를 육성하기 위한 교육프로그램이다.
이 과정은 금융 및 핀테크 기업 재직자, 핀테크 분야에 관심 있는 대학(원)생, 취업준비생, 예비창업자 등을 대상으로 핀테크 중심의 공통모듈과 금융업권(은행/카드/보험업, 금융투자업)별 심화 트랙으로 구성되어 업권별 전문인력을 양성할 수 있도록 구성됐다.
특히 ChatGPT, AI 인공지능 등 최근 핀테크 분야의 트렌드를 반영한 실무교육을 통해 핀테크 산업의 핵심 인재 양성에 기여할 것으로 기대된다.
이번 프로그램은 이러닝과 집합이 혼합된 BL(Blended Learning) 방식으로 8월 21일부터 11월 7일까지 11주에 걸쳐 서울 여의도 금융투자교육원에서 주 2일 교육으로 진행될 예정이다. 신청 방법 등 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
rkgml925@newspim.com