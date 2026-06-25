로킷헬스케어, 질병 예측·예방·재생 AI 플랫폼 완성

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25만여 명 26년 빅데이터 학습한 'AI-Totalis 35' 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로킷헬스케어가 질병 예측부터 예방, 재생까지 아우르는 통합 AI 의료 플랫폼을 구축했다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 25만여 명의 26년 치(1998~2024년) 빅데이터를 학습한 AI 예측 플랫폼 'AI-Totalis 35'를 완성했다. 혈액 검사와 임상 데이터만으로 신장질환, 암, 심혈관질환, 폐질환 등 총 35개 주요 질환의 발병 위험도를 정밀하게 예측한다. 특히 만성신장병은 최대 5년 전부터 예측 가능하다.

AI-Totalis 35의 주요 예측 질환은 위암, 대장암, 간암, 폐암, 유방암, 갑상선암, 자궁경부암 등 7대 암을 비롯해 만성신장병, 당뇨병, 이상지질혈증, 비만 등 만성·대사질환이다. 이 외에도 심혈관·간질환 7종, 근골격계 6종, 호흡기·기타 질환 11종을 포함한다.

로킷헬스케어 로고. [사진=로킷헬스케어]

질병 발생 가능성이 예측되면 즉각적인 장기 기능 개선에 개입하는 'AI-FRESH'가 뒤따른다. 기존 자가 혈소판 풍부 혈장(PRP) 치료의 한계를 극복하는 솔루션으로, 생체 활성 섬유소 기반 재생 미세환경을 구축한다. 무릎 골관절염, 회전근개 손상 등 정형외과 질환과 피부 재생 미용 분야까지 적용 범위를 넓혀가고 있다.

로킷헬스케어는 한국에서 세계 최초로 인공 신장 재생 인체 임상에 돌입할 계획이다. AI 바이오프린팅을 통한 장기 재생 생태계를 완성하는 것이 목표다.

회사 관계자는 "기존 의료 산업이 질병 발생 후 증상 완화에 머물러 있을 때, 우리는 질병의 초개인화 예측과 예방, 재생이라는 선제적 해결책에 집중했다"며 "PPR 의료 플랫폼의 글로벌 확장을 통해 전 세계 정밀의료의 표준을 새롭게 완성해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 회사는 3분기부터 미국 내 시스템 연동에 따른 로열티 수익 창출을 시작하고, 4분기부터 AI-Totalis 35를 글로벌 상업 론칭할 예정이다.

nylee54@newspim.com