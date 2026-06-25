부산 앞바다 어선-유조선 충돌사고…황종우 해수부 장관 "인명구조 최선"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 황종우 해양수산부 장관은 25일 오전 10시 9분경 부산시 기장군 대변항 남동방향 약 24해리 해상에서 발생한 어선-유조선 충돌사고에 대해 이같이 지시했다.
이날 사고는 외끌이중형저인망 어선 '3동아호'와 유조선 'GAS BROADWAY'호 간 충돌이 발생했다.
황종우 장관은 "가용 자원을 최대한 동원해 인명구조에 최선을 다할 것"을 지시했다.
dream@newspim.com
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[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 황종우 해양수산부 장관은 25일 오전 10시 9분경 부산시 기장군 대변항 남동방향 약 24해리 해상에서 발생한 어선-유조선 충돌사고에 대해 이같이 지시했다.
이날 사고는 외끌이중형저인망 어선 '3동아호'와 유조선 'GAS BROADWAY'호 간 충돌이 발생했다.
황종우 장관은 "가용 자원을 최대한 동원해 인명구조에 최선을 다할 것"을 지시했다.
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