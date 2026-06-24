[2026WC] 축구 통계업체 "한국 남아공전 승리 확률 56.2%"

무승부 23.5%...남아공 승리는 20.3% 그쳐

스포츠일러스트레이티드 '한국 2-0 승' 예상

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 월드컵 32강 진출의 운명이 걸린 마지막 일전을 앞두고 압도적인 우세 평가를 받았다.

대표팀은 오는 25일 오전 10(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국(이하 남아공)과 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전을 치른다. 현재 1승 1패(승점 3)로 조 2위에 올라 있는 한국은 이번 경기에서 비기기만 해도 조 2위를 확보해 토너먼트에 진출한다. 설령 패하더라도 같은 조 체코가 2연승으로 32강을 확정한 멕시코를 이기지 못하면 조 3위로 32강행을 기대할 수 있는 유리한 고지에 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =체코전에 선발로 나선 한국 축구대표팀. [사진=로이터] 2026.06.24 psoq1337@newspim.com

객관적인 전력과 수치 모두 한국의 우세를 가리키고 있다. 한국은 FIFA 랭킹 24위로 61위인 남아공에 크게 앞선다. 두 팀이 성인 A대표팀 무대에서 맞붙는 것은 이번이 처음이다. 축구 통계 전문 매체 옵타는 한국의 승리 확률을 56.2%로 책정했다. 무승부 확률은 23.5%, 남아공의 승리 확률은 20.3%에 불과했다. 해외 주요 언론들의 전망도 일치했다. 미국 스포츠일러스트레이티드는 한국의 2-0 완승을 예상했고 영국 스포츠몰 역시 한국의 1-0 신승을 점쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀. [사진=로이터] 2026.06.24 psoq1337@newspim.com

홍명보 감독은 24일 열린 공식 기자회견에서 승리를 향한 강한 자신감을 드러냈다. 홍 감독은 "멕시코전 패배로 분위기가 가라앉았던 것은 사실이지만 철저하게 준비를 마쳤다"며 "선수들의 육체적, 정신적 회복은 끝났다"고 전했다. 이어 "선수들에게 특별한 주문을 하기보다 서로에 대한 믿음과 자신감을 갖고 경기에 임하라고 당부했다"며 조별리그 대장정의 피날레를 승리로 장식하겠다는 출사표를 던졌다.

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