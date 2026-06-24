[2026WC] 황금 기회서 '홈런볼' 찬 케인 "공 윗부분 누르지 못해..."

AI 핵심 요약beta
- 잉글랜드가 24일 북중미월드컵 가나전에서 0-0으로 비겼다
- 케인은 후반 막판 빈 골대 실축으로 비판을 받았다
- 케인은 실축 아쉬움 속에도 조별리그 1위 통과를 자신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잉글랜드 축구대표팀의 '간판 스트라이커' 해리 케인이 결정적인 실축으로 고개를 숙였다. 잉글랜드는 24일(한국시간) 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 L조 2차전에서 가나와 0-0으로 비겼다. 경기 내내 주도권을 잡고 점유율을 높였으나 마지막 한 방이 터지지 않았다.
이날 경기의 가장 결정적인 장면은 후반 막판에 나왔다. 후반 42분 니코 오라일리의 위력적인 헤더가 골대를 맞고 튀어나왔다. 문전에 있던 케인에게 완벽한 기회가 찾아왔다. 골키퍼도 없는 사실상 빈 골대였다. 하지만 케인의 하프발리 슈팅은 마치 공중으로 턱없이 솟구쳤다. 외신들이 일제히 '명백한 실축'이라며 혹평을 쏟아낸 순간이었다.
경기 후 케인은 BBC와의 인터뷰를 통해 짙은 아쉬움을 전했다. 케인은 "쉽게 이길 수 있었던 경기였다"며 "상대의 역습을 몇 차례 제외하면 전반적으로 우리가 잘 통제했다"고 돌아봤다. 이어 실축 상황에 대해서는 "스트라이커로서 공이 튀어 오르기를 기다렸는데, 임팩트 순간 공의 윗부분을 제대로 누르지 못했다"고 털어놨다. 그러면서도 "그런 상황에서는 대부분 넣을 자신이 있지만 어쩔 수 없는 일"이라며 "오랜 선수 생활을 통해 모든 슈팅이 들어갈 수 없다는 것을 안다"고 담담하게 덧붙였다.
케인은 조별리그 통과와 앞으로의 일정에 대해서는 강한 자신감을 내비쳤다. 그는 "우리는 여전히 조별리그에서 좋은 위치에 있다"며 "메이저 대회는 조별리그와 토너먼트를 별개로 생각해야 한다"고 강조했다. 조기 탈락이 확정된 파나마와 28일 최종전을 치르는 잉글랜드는 반드시 승리를 거둬 조 1위로 32강에 가겠다는 계산이다.
psoq1337@newspim.com