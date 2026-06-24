[2026WC] '무뇨스 결승골' 콜롬비아, 콩고민주에 1-0…32강행 확정

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '남미의 강호' 콜롬비아가 수비수 다니엘 무뇨스의 활약을 앞세워 월드컵 32강 진출을 조기에 확정했다.

콜롬비아는 24일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전에서 콩고민주공화국(이하 민주콩고)을 1-0으로 제압했다. 1차전에서 우즈베키스탄을 3-1로 꺾었던 콜롬비아는 2연승(승점 6)을 기록하며 잔여 경기에 상관없이 최소 조 2위를 확보했다. 포르투갈과 비기며 이변을 예고했던 민주콩고는 대회 첫 패배를 당하며 1무 1패(승점 1)에 그쳤다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=루이스 디아즈가 24일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전에서 골을 넣은 뒤 오프사이드로 골이 취소되자 아쉬워하고 있다. 2026.6.24 psoq1337@newspim.com

콜롬비아는 하메스 로드리게스와 루이스 디아스를 앞세워 민주콩고의 '두 줄 수비'를 강하게 몰아쳤다. 전반에만 14개의 슈팅을 퍼부었다. 하지만 민주콩고의 골문은 쉽게 열리지 않았다. 리오넬 음파시 골키퍼의 눈부신 선방쇼가 이어졌다. 콜롬비아는 전반 4분 무뇨스의 슈팅이 옆그물을 때렸고 6분 뒤 로드리게스의 날카로운 중거리 슈팅마저 음파시의 손끝에 걸렸다. 민주콩고는 끈질긴 육탄 방어로 맞서며 0-0으로 전반을 마쳤다.

콜롬비아는 후반 11분 후안 킨테로와 존 코르도바를 투입하며 승부수를 던졌다. 후반 30분 마침내 민주콩고의 빗장 수비가 깨졌다. 킨테로의 패스를 받은 코르도바가 문전에서 몸을 싸우며 공을 흘려주었다. 박스 오른쪽에서 쇄도하던 무뇨스가 이를 강력한 슈팅으로 연결했다. 공은 민주콩고 수비수 스티브 카푸아디의 발을 맞고 굴절되며 골문 안으로 빨려 들어갔다. 난공불락이던 음파시 골키퍼도 역동작에 걸려 쳐내지 못했다. 수비수인 무뇨스는 우즈베키스탄전에 이어 2경기 연속골을 터뜨리며 팀의 영웅으로 우뚝 섰다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=다니엘 무뇨스가 24일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전에서 결승골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.6.24 psoq1337@newspim.com

경기 막판 민주콩고의 반격도 매서웠다. 후반 추가시간 찬셀 음벰바가 결정적인 헤더 슈팅을 날렸다. 그러나 콜롬비아 카밀로 바르가스 골키퍼의 슈퍼세이브에 가로막히며 1점 차 패배를 당했다.

psoq1337@newspim.com