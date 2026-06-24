[2026WC] 41세 호날두도 멀티골...사상 첫 '6개 대회 연속 득점'

포르투갈, 우즈베크에 5-0...1승1무 K조 선두 나서

호날두 통산 9, 10호 포르투갈 역대 최다골 1위로

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 크리스티아누 호날두가 마침내 대기록을 쏟아내며 포르투갈에 첫 승을 안겼다.

포르투갈은 24일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전에서 우즈베키스탄을 5-0으로 대파했다. 1차전에서 콩고민주공화국과 1-1로 비겼던 포르투갈은 승점 4를 기록하며 2차전을 치르지 않은 콜롬비아(승점 3)를 제치고 조 선두로 올라섰다. 중앙아시아 국가 최초로 월드컵 본선 무대를 밟은 우즈베키스탄은 2연패에 빠졌다.

1차전 부진으로 자국 언론의 거센 비판을 받았던 호날두는 이날 선발로 출전해 전반에만 두 골을 몰아쳤다. 라이벌 리오넬 메시가 2경기 5골로 치고 나간 상황에서 터뜨린 천금 같은 부활포였다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=호날두가 24일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전 우즈베키스탄전에서 자신의 첫 번째 골을 넣고 특유의 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.24 psoq1337@newspim.com

첫 골은 경기 시작 6분 만에 터졌다. 주앙 칸셀루가 오른쪽 측면에서 찔러준 땅볼 크로스를 호날두가 오른발 원터치 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다. 이 골로 호날두는 축구 역사상 최초로 '월드컵 6개 대회 연속 득점'이라는 대기록을 작성했다. 2006년 독일 대회 이후 매 대회 골맛을 본 유일한 선수가 됐다. 만 41세 138일의 나이로 카메룬의 로저 밀라(42세 39일)에 이어 월드컵 역대 최고령 득점 2위 기록도 함께 세웠다. 호날두는 특유의 '호우 세리머니'로 경기장을 열광시켰다.

포르투갈의 공세는 매서웠다. 전반 17분 누누 멘데스가 페널티 아크 정면에서 낮게 깔려 들어가는 프리킥으로 추가 골을 뽑아냈다. 우즈베키스탄은 전반 29분 아지즈존 가니예프의 중거리 슈팅으로 만회 골을 노렸으나, 앞선 과정에서 반칙이 선언되며 비디오 판독(VAR) 끝에 취소됐다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=호날두가 24일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전 우즈베키스탄전에서 승리한 뒤 환호하는 팬들에게 답하고 있다. 2026.6.24 psoq1337@newspim.com

위기를 넘긴 포르투갈은 전반 39분 승기를 굳혔다. 역습 상황에서 브루누 페르난데스의 침투 패스를 받은 호날두가 골키퍼가 나온 것을 보고 침착하게 오른발 슈팅으로 멀티골을 완성했다. 월드컵 통산 10호 골을 기록한 호날두는 전설 에우제비우(9골)를 넘어 포르투갈 역대 월드컵 최다 득점 단독 1위로 올라섰다.

후반에도 포르투갈의 화력은 식지 않았다. 후반 15분 코너킥 상황에서 우즈베키스탄 골키퍼 압두바히드 네마토프의 자책골이 나오며 점수 차는 4-0까지 벌어졌다. 포르투갈은 후반 42분 하파엘 레앙이 상대 수비의 실책을 놓치지 않고 강력한 오른발 슈팅으로 다섯 번째 골을 터뜨리며 대승의 마침표를 찍었다.

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