스트레이키즈, 7월 서울 시작으로 새 월드투어 '런 잇' 개최

AI 핵심 요약beta
- 스트레이키즈가 7월 25일 새 월드투어를 시작했다
- 서울 KSPO DOME 시작으로 도쿄 국립경기장 등서 공연한다
- 디지털 싱글 '런 잇'과 미니앨범 '디스 앤드 댓'도 발매한다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 스트레이키즈가 오는 7월 새 월드투어를 개최한다.
23일 소속사 JYP엔터테인먼트는 스트레이키즈 공식 사회관계망서비스(SNS)에 '스트레이키즈 월드투어-런 잇(RUN IT)'의 1차 플랜 포스터를 게재했다.
이에 따르면 '런 잇'은 오는 7월 25~26일, 29일, 8월 1~2일 서울 송파구 KSPO DOME에서 총 5회 공연으로 시작을 알린다. 이어 8월 29~30일 도쿄 국립경기장을 비롯해 9월 5~6일 나고야, 19~20일 오사카, 10월 24일 후쿠오카, 12월 5일 홍콩 등에서 열린다.
이번 새 월드투어는 2027년까지 이어진다. 내년 1월 16~17일에는 방콕, 3월 6~7일 싱가포르에서 단독 콘서트를 전개한다.
스트레이키즈는 이번 월드투어를 통해 도쿄 국립경기장에 단독 입성하는 최초의 해외 남성 아티스트로서 명성을 빛낸다.
JYP엔터테인먼트는 "1차 개최지로 발표된 일본 7회 콘서트로만 약 37만 관객을 동원할 것으로 예상된다"라고 설명했다.
2025년 10월 인천아시아드주경기장 공연을 끝으로 대미를 장식한 35개 지역 56회 자체 최대 규모 월드투어 '도미네이트(dominATE)'에 이어 약 9개월 만에 새롭게 펼쳐지는 만큼 이목이 쏠리고 있다.
스트레이키즈는 오는 24일 새 월드투어 타이틀과 동명인 디지털 싱글 '런 잇'을 발매한다. 이번 곡은 스스로 만든 앨범으로 전 세계 음악 시장 내 독보적 존재감을 굳힌 여덟 멤버가 더 큰 세상으로 확장해 나가는 거대한 에너지를 함축한 노래다.
'런 잇'은 8월 7일 발매되는 새 미니 앨범 '디스 앤드 댓(THIS & THAT)'에 정식 수록된다.
alice09@newspim.com