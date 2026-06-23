BMW 코리아, 커넥티드 드라이브 업그레이드 상품 15% 할인

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6월 23일부터 7월 2일까지 '서머 위크' 캠페인

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 코리아가 6월 23일부터 7월 2일까지 커넥티드 드라이브 업그레이드 상품을 15% 할인하는 캠페인을 진행한다.

할인은 BMW 커넥티드 드라이브 홈페이지, My BMW 앱, 차량 내 인포테인먼트 시스템의 스토어에서 자동으로 적용된다.

커넥티드 드라이브 업그레이드는 차량 출고 후에도 원격으로 새로운 기능을 추가하거나 기존 기능을 개선할 수 있는 서비스다. 고객은 자신의 운전 환경과 라이프스타일에 맞춰 필요한 기능을 선택적으로 이용할 수 있다.

주요 업그레이드 기능으로는 '리모트 엔진 스타트'가 있다. 스마트폰으로 원격 시동해 미리 냉·난방을 작동시킬 수 있으며, 반복되는 일정에 따른 예약 시동도 지원한다.

[사진=BMW코리아]

'파킹 어시스턴트 프로페셔널'로 업그레이드하면 스마트폰을 통한 원격 주차 기능인 '리모트 컨트롤 파킹'을 지원한다. 후진 시 조향을 보조하는 '후진 어시스턴트'는 지원 거리가 50m에서 200m로 확대되며, 시연한 주차 경로를 따라 자동으로 주행 및 주차하는 '메뉴버링 어시스턴트'는 경로당 최대 200m까지 총 10개 경로를 저장할 수 있다.

'디지털 프리미엄'은 음악, 영상, 게임 등 다양한 콘텐츠를 제공하는 패키지다. 스마트폰 연결 없이도 차량 내 앱을 통해 음악과 온라인 콘텐츠를 이용할 수 있으며, 앱 사용과 다운로드에 따른 데이터는 무료로 제공된다.

이 외에도 차량 카메라로 주변을 360도 촬영해 자동 저장하는 'BMW 드라이브 레코더', 내비게이션과 개인화, 컴포트 서비스를 통합 제공하는 '커넥티드 패키지 프로페셔널', 차 키 접근 시 외부 조명 효과를 추가하는 '웰컴 라이트 애니메이션' 등의 기능을 제공한다.

BMW 코리아는 2014년 수입차 브랜드 중 최초로 커넥티드 기술을 국내에 도입했다. 2021년에는 서비스센터 방문 없이 차량 내 소프트웨어를 원격으로 최신화할 수 있는 '리모트 소프트웨어 업그레이드'를 도입했으며, 이후 고객이 선택적으로 기능을 추가할 수 있는 서비스를 시작했다.

y2kid@newspim.com