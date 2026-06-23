李대통령 "英언론, 한국 G7 포함 주장…첨단·방위산업 투자 러브콜 쇄도"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 23일 국무회의에서 유럽 순방을 통해 G7급 국가로 평가받는 등 대한민국 위상이 높아졌다고 밝혔다
- 그는 각국 정상이 양자회담과 첨단·방위산업 협력을 요청하고 관광·치안·친절 등 전반적 국가 이미지가 인상적이라는 평가를 전했다
- 이 대통령은 한국 민주주의와 정치 문화가 쿠데타 극복 과정으로 주목받고 있다며 외부의 높은 평가만큼 자부심을 가져도 된다고 했다
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"민주주의 역량·문화도 각광"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 유럽 순방을 마치고 돌아온 이재명 대통령은 23일 "영국 언론이 대한민국을 주요 7개국(G7)에 포함시켜야 한다는 기사를 썼다는 이야기를 들었다"며 "국제사회에서 대한민국에 대한 평가가 정말로 남다르다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 27회 국무회의 겸 12차 비상경제점검회의 모두발언에서 "지난해 해외 순방을 했을 때와 이번 해외 순방을 할 때 G7 중심으로 1년간 많은 변화가 있다는 것을 느꼈다"며 "많은 정상들이 대한민국의 대통령과 양자회담을 하기를 원했는데 실제로 우리가 시간 부족으로 다 응해주기가 어려울 정도였다"고 순방 분위기를 전했다.
이어 "많은 국가들이 대한민국의 첨단산업에 관심을 나타내고 공동투자나 대한민국 첨단산업 유치를 요청하고 있다"며 "상당수의 국가들이 방위산업과 관련해 관심을 갖고, 반공시스템과 같은 수출에 우선순위를 달라고 일종의 부탁을 해오기도 한다"고 말했다.
이 대통령은 문화적 측면에서도 대한민국의 위상 변화를 강조했다. 이 대통령은 "유럽에서 느낀 것인데 현지민들, 특히 젊은이들이 저나 제 아내를 보면 한국 문화가 생각나는지 손하트를 하면서 애정표현을 한다"며 "외국 정상들이 가족 중에 누가 한국에 관심이 많아서 한국을 빨리 가보고 싶다는 이야기를 많이 한다"고 소개했다.
또 "전 세계가 '대한민국과 같은 발전된 국가에서 군사 쿠데타가 일어나나' 놀랐다가 국민들이 외부적으로 보기에는 아름답게 또는 즐겁게 그러나 치열하게 평화적으로 극복해 가는 과정을 보고 매우 놀랐다는 것 같다"며 "일종의 영화 장면을 상상할 정도였던 것 같다. 그래서 이런 민주적인 정치 문화도 크게 관심을 끈다"고 설명했다.
이 대통령은 "대한민국 관광수요도 급증하고 있다"며 "안전한 거리, 치안 상황, 깨끗한 거리, 친절한 국민, 이런 모든 환경들이 정말 인상적이라는 평가를 받고 있다"고 덧붙였다.
그러면서 "우리 스스로 우리를 평가·판단하는 것보다 외부에서 평가하는 게 훨씬 더 높다는 사실을 저 자신도 보고 놀랄 정도"라며 "자부심을 가져도 된다"고 말했다.
마지막으로 이 대통령은 "물론 우리 안에 많은 문제들이 있지만, 그 문제들을 완화하고 해소해가면서 전 세계 이상적인 국가로, 모범적인 국가로 나아갈 수 있다고 믿는다"고 했다.
the13ook@newspim.com