전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.18 (목)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령, G7 정상선언문 7건에 동참…G7, 미·이란 종전 합의 지지

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 16일 G7 정상회의에서 확대세션 결과문서 8건 중 7건에 동참했다.
  • 한국은 균형적·지속가능 성장, 디지털 아동보호 등엔 참여하고 핵심광물 공급망 안정화 문서에는 불참했으나 G7의 관련 노력을 지지했다.
  • G7은 AI 안전 협력, 이란 핵무기 보유 불가, 호르무즈 해협 자유통행, 북한 완전 비핵화 이행을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

G7 "호르무즈 자유 항행 가능해야" 공동선언문 채택

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 G7 정상회의 확대세션의 결과로 채택된 총 8건의 결과문서 중 7건에 동참했다.

청와대는 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 회원국과 초청국의 G7 정상회의 2세션에서 결과문서로 '균형적·지속가능·회복력 있는 성장', '핵심광물 공급망 안정화', '미성년자를 위한 안전한 디지털 환경' 3건이 추가 채택됐다고 밝혔다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의에 참석해 정상들과 단체사진을 촬영하고 있다.2026.06.16 [사진=청와대]

채택 문건 중 '균형적·지속가능·회복력 있는 성장' 문서는 ▲글로벌 불균형 완화 ▲에너지·비료 등 공급망 회복력 강화 ▲국제에너지기구(IEA)를 통한 에너지 협력 ▲세계무역기구(WTO) 개혁과 국제통화기금(IMF)·경제협력개발기구(OECD)·주요 20개국(G20) 등을 통한 거시경제 협력 강화 등을 담고 있다.

'핵심광물 공급망 안정화' 문서는 ▲핵심광물 공급망 다변화 ▲비축 ▲재자원화 ▲투명성·추적성 강화 ▲핵심광물 회복력·생산 동맹 추진 등을 담고 있다.

'미성년자를 위한 안전한 디지털 환경' 문서는 ▲보호 중심 기본 설정 ▲연령 확인 ▲부모 통제 도구 ▲인공지능(AI) 대화형 서비스 안전장치 ▲아동 성착취물과 비동의 딥페이크 대응 등을 강조하고 있다.

우리나라는 이 중 '균형적·지속가능·회복력 있는 성장'과 '미성년자를 위한 안전한 디지털 환경' 문서에 동참했다. '핵심광물 공급망 안정화' 선언문에는 불참했으나, G7의 핵심광물 다변화와 회복력 있는 공급망 구축 노력을 지지한다고 밝혔다.

G7 회원국들은 앞서 ▲불법 이주민 밀입국 대응 ▲에볼라 바이러스 발병에 대한 조율된 대응 ▲상호 호혜적인 국제 파트너십 구축 ▲마약 밀매 대응 ▲암 퇴치 등에 대해서도 공동 선언문을 발표했고, 한국도 동참했다.

이로써 한국은 G7 정상회의 확대세션의 결과로 채택된 총 8건의 결과문서 중 7건에 동참했다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회담에서 발언하고 있다. 2026.06.16 [사진=청와대]

청와대는 "정부는 앞으로도 AI 혁신을 촉진하면서 안전성·투명성·책임성을 함께 확보하고, 기술 발전의 혜택을 모두가 누리는 '글로벌 AI 기본사회' 실현을 위해 국제사회와의 협력을 지속 확대해 나갈 예정"이라고 강조했다.

G7 회원국들은 또 미국과 이란 간 종전 합의에 따라 이란이 핵무기를 보유해선 안 되며 호르무즈 해협은 통행료 없이 자유 통행이 가능해야 한다는 내용을 담은 공동선언문을 채택했다.

G7 정상은 공동선언문에서 미·이란의 합의가 "이란의 핵무기 보유를 저지하고 역내 활동과 탄도미사일 프로그램과 관련한 안보 위협을 해소할 역사적 기회가 될 것"이라며 "역내 평화와 안보를 가져다줄 강력하고 포괄적인 외교적 후속 협정을 강력히 지지한다"고 밝혔다. 

호르무즈 해협 통항 재개와 관련해서는 "제한이나 통행료 없이 항행할 수 있는 권리가 국제 무역의 초석임을 재확인한다"고 단언했다.

북한의 핵·탄도미사일 개발에는 "유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화를 실현해야 한다"고 촉구했다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동