李대통령, G7 만찬서 트럼프 옆자리 앉아…"상호 관심사 이야기"

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G7 단체사진 촬영하면서도 대화

북한 문제 평화적 해결 주도 요청

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지 시간) 주요 7개국(G7)과 초청국 정상 부부를 초청한 공식 만찬에 참석해 각국 정상들과 우호 관계를 쌓았다.

청와대는 이 대통령과 김 여사가 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부부가 주최한 공식 만찬에서 각국 정상 부부·국제기구 대표들과 의견을 교환했다고 밝혔다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의에 참석해 정상들과 단체사진을 촬영하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 특히 만찬 자리에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 옆자리에 앉아 상호 관심사를 이야기 하며 우호와 친목을 도모했다고 청와대는 설명했다.

앞서 이 대통령은 G7 초청국 환영 행사에 이어 정상 단체사진을 촬영하면서 트럼프 대통령과 만나 약 30초간 대화하기도 했다.

트럼프 대통령은 이 대통령에게 남북관계 근황을 물었고, 이 대통령은 트럼프 대통령이 중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라고 요청했다. 트럼프 대통령은 이에 북한 문제 해결에 노력하겠다고 화답했다.

이 대통령 부부는 공식 만찬에 앞서 프랑스 측이 준비한 콘서트도 관람했다.

청와대는 "콘서트는 에비앙 로얄 호텔 내 공연장인 라 수르스 비브에서 개최됐다"며 "라 수르스 비브는 에비앙 리조트의 음악·공연예술 공간인 레 멜레즈를 구성하는 공연장으로 자연과 어우러진 건축과 친밀한 음향 공간을 특징으로 하는 에비앙의 새로운 문화공간"이라고 설명했다.

pcjay@newspim.com