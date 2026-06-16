G7 향하는 李대통령 "세계 평화·번영에 기여하는 역할 다할 것"

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프랑스 에비앙 G7 정상회의 참석

韓대통령 최초 유럽 개최 G7 초청

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 유럽 순방 중인 이재명 대통령은 16일 프랑스 에비앙레벵에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석에 앞서 "대한민국은 더 이상 변화를 따라가는 나라가 아닌, 변화를 만들고 미래를 이끌어가는 나라"라며 "세계 평화와 번영에 기여하는 책임 있는 역할을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "작년 6월 취임 직후 G7 정상회의에 참석해 민주주의를 회복한 대한민국의 모습을 전 세계에 알렸던 것이 엊그제 같은데, 어느덧 1년이 흘렀다"면서 이같이 말했다.

유럽 순방 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 오후 이탈리아 현지에서 화상으로 37차 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2026.06.14. [사진=청와대]

이 대통령은 지난해 6월 캐나다에서 열린 G7 정상회의에 참석한 바 있다. 이 대통령은 당시 정상회의 확대세션에 참석해 에너지, 인공지능(AI) 등 주요 글로벌 현안을 논의했다.

이 대통령은 올해도 의장국인 프랑스의 초청을 받아 2년 연속으로 G7 정상회의에 참석한다. 특히 유럽에서 개최되는 G7 정상회의에 초청받은 것은 이 대통령이 처음이다.

이 대통령은 "2년 연속 회의에 초청받은 것은 대한민국에 대한 국제사회의 신뢰와 기대를 보여주는 매우 뜻깊은 일"이라고 강조했다.

그러면서 "국제 연대와 모두를 위한 성장, AI와 미래 기술의 발전 방향 등 시대의 핵심 의제를 두고 G7 회원국을 비롯한 초청국 정상들과 함께 심도 있는 논의를 나눌 예정"이라고 설명했다.

이 대통령은 "위대한 대한국민 여러분께서 만들어주신 대한민국의 힘을 바탕으로 우리의 국익을 굳건히 지키겠다"며 "더욱 단단해진 우리의 저력과 자신감을 세계 무대에 당당히 전하고 돌아오겠다"고 덧붙였다.

the13ook@newspim.com