G7 참석 李대통령, 글로벌 AI기업과 업무오찬…'공유·안전' 강조

AI 격차 해소·안전성 확보 국제협력 촉구

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령은 17일(현지시간) 인공지능(AI) 기술을 선도하는 글로벌 기업들을 만나 국제사회가 함께 대응해야 할 핵심 과제로 '공유'와 '안전'을 제시했다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회담에서 발언하고 있다. 2026.06.16 [사진=청와대]

이 대통령은 이날 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 확대회의 업무오찬에 참석해 '안전하고 신속하며 효율적인 AI 도입 보장'을 주제로 성장·회복력·사이버안보 및 미성년자 보호·민주주의 수호에 대한 논의를 진행했다. 업무오찬에는 G7 회원국(프랑스·독일·영국·미국·일본·이탈리아·캐나다), 5개 초청국(한국·인도·케냐·브라질·이집트) 정상들과 함께 오픈AI, 앤트로픽, 미스트랄 AI, 구글 딥마인드, 블랙포레스트랩스 등 주요 글로벌 정보기술기업 대표들이 참석했다.

이 대통령은 발언에서 AI가 생산성 혁신을 가속할 잠재력을 지니고 있으나, 그 혜택이 고르게 확산되지 않을 경우 국가 간, 국민 간 격차가 더욱 심화될 수 있다고 지적했다. 이 대통령은 "양극화가 인류 공동의 난제"라며 "AI 역시 일부만이 향유하는 기술이 아니라 모두가 활용할 수 있는 기반을 갖춰야 한다"고 강조했다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회담에서 발언하고 있다. 2026.06.16 [사진=청와대]

이와 관련해 이 대통령은 한국이 '모두의 AI'라는 개념 아래 모든 국민이 일정 수준의 AI를 활용할 수 있도록 노력하고 있다고 소개했다. 또한 이러한 접근이 국제사회 차원에서도 필요하며, 국가 간 AI 격차가 확대되지 않도록 하는 것이 중요하다고 밝혔다.

이 대통령은 AI 시대의 또 다른 핵심 과제로 '안전'을 제시했다. 이 대통령은 "AI가 올바르게 활용될 경우 인류에게 유용한 도구가 될 수 있지만, 악용될 경우 대량 살상과 문명적 위협으로 이어질 수 있다"며 "현재 국제사회가 AI 개발에 중점을 두고 있는 만큼 안전성 확보를 위한 대응도 병행돼야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이를 위해 "국가 내에서는 민간과 정부가 함께 노력하고, 국가 간에도 AI 안전 확보를 위한 협력을 강화해야 한다"고 요청했다.

이 대통령은 또 AI 안전을 위한 국제사회의 대응 속도가 기술 발전 속도에 비해 아직 충분하지 않다고 평가하고, 보다 강한 의지를 가지고 공동 대응해 나가야 한다고 했다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의에 참석해 정상들과 단체사진을 촬영하고 있다. 2026.06.16 [사진=청와대]

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