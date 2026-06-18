G7 참석 李대통령, 글로벌 AI기업과 업무오찬…'공유·안전' 강조

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 17일 G7 확대회의에서 AI 공유와 안전을 국제 핵심 과제로 제시했다
- 모두의 AI를 목표로 국가·국민 간 AI 격차 해소와 국제적 확산을 강조했다
- AI 악용 시 문명적 위협 가능성을 경고하며 국내외 협력 통한 AI 안전 규범 강화를 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령은 17일(현지시간) 인공지능(AI) 기술을 선도하는 글로벌 기업들을 만나 국제사회가 함께 대응해야 할 핵심 과제로 '공유'와 '안전'을 제시했다.
이 대통령은 이날 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 확대회의 업무오찬에 참석해 '안전하고 신속하며 효율적인 AI 도입 보장'을 주제로 성장·회복력·사이버안보 및 미성년자 보호·민주주의 수호에 대한 논의를 진행했다. 업무오찬에는 G7 회원국(프랑스·독일·영국·미국·일본·이탈리아·캐나다), 5개 초청국(한국·인도·케냐·브라질·이집트) 정상들과 함께 오픈AI, 앤트로픽, 미스트랄 AI, 구글 딥마인드, 블랙포레스트랩스 등 주요 글로벌 정보기술기업 대표들이 참석했다.
이 대통령은 발언에서 AI가 생산성 혁신을 가속할 잠재력을 지니고 있으나, 그 혜택이 고르게 확산되지 않을 경우 국가 간, 국민 간 격차가 더욱 심화될 수 있다고 지적했다. 이 대통령은 "양극화가 인류 공동의 난제"라며 "AI 역시 일부만이 향유하는 기술이 아니라 모두가 활용할 수 있는 기반을 갖춰야 한다"고 강조했다.
이와 관련해 이 대통령은 한국이 '모두의 AI'라는 개념 아래 모든 국민이 일정 수준의 AI를 활용할 수 있도록 노력하고 있다고 소개했다. 또한 이러한 접근이 국제사회 차원에서도 필요하며, 국가 간 AI 격차가 확대되지 않도록 하는 것이 중요하다고 밝혔다.
이 대통령은 AI 시대의 또 다른 핵심 과제로 '안전'을 제시했다. 이 대통령은 "AI가 올바르게 활용될 경우 인류에게 유용한 도구가 될 수 있지만, 악용될 경우 대량 살상과 문명적 위협으로 이어질 수 있다"며 "현재 국제사회가 AI 개발에 중점을 두고 있는 만큼 안전성 확보를 위한 대응도 병행돼야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 이를 위해 "국가 내에서는 민간과 정부가 함께 노력하고, 국가 간에도 AI 안전 확보를 위한 협력을 강화해야 한다"고 요청했다.
이 대통령은 또 AI 안전을 위한 국제사회의 대응 속도가 기술 발전 속도에 비해 아직 충분하지 않다고 평가하고, 보다 강한 의지를 가지고 공동 대응해 나가야 한다고 했다.
the13ook@newspim.com