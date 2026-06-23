삼성SDS, 공공 AI 박람회서 '업무 혁신 서비스' 선보여

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS는 23일 2026 공공 AI 박람회에서 행정업무 혁신용 AI 서비스를 선보였다
- 패브릭스·브리티웍스·AI 데이터센터로 민원처리·검색·모바일 업무 등 공공 부문 AX 역량을 전시했다
- AI 인프라·GPUaaS와 함께 상담부스·포럼을 통해 공공기관 대상 AI·클라우드 도입 전략과 사례를 공유했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성SDS가 오는 24일까지 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 '2026 공공 AI 박람회'에 참가해 행정업무 혁신을 위한 인공지능(AI) 서비스를 선보인다고 23일 밝혔다.
행정안전부가 주최하고 한국지능정보사회진흥원이 주관한 이번 박람회에는 중앙정부와 지방자치단체 정보화 담당자, 민간기업 등이 참여했다. 기업 52개와 공공기관 4개 등 총 56개 부스가 운영됐다.
삼성SDS는 AI 에이전트 플랫폼 '패브릭스(FabriX)', AI 협업 솔루션 '브리티웍스(Brity Works)', 'AI 데이터센터'를 중심으로 공공 부문 AI 역량을 선보였다.
패브릭스 활용 사례로는 국민 민원을 자동으로 요약하고 담당 부처에 분류하는 'AI 민원서포터', AI 기반 조달법령 해석 서비스, 정부24 대국민 AI 검색 서비스 등을 소개했다. 관람객들은 정부24 AI 검색 서비스를 직접 체험할 수 있었다.
브리티웍스 전시 공간에서는 모바일 협업 환경을 체험할 수 있도록 했다. 이동 중 데일리 브리핑, 문서 검색 및 공유, 실시간 모바일 회의 등 언제 어디서나 업무를 수행할 수 있는 환경을 제시했으며, 모바일에서 퍼플렉시티(Perplexity)를 활용한 정보 검색과 미팅 기능도 함께 체험 가능했다.
삼성SDS는 국가정보자원관리원 대구센터 PPP(민관협력형 클라우드) 사업자로서 공공기관 정보시스템을 운영 중이다. 대구 PPP 센터, 동탄 데이터센터와 해남 국가 AI컴퓨팅 센터를 연계한 AI 인프라 운영 전략과 재해복구(DR) 서비스를 소개했다. 지난 3월 국내 최초로 출시한 엔비디아 B300(Blackwell Ultra) GPU 기반 GPUaaS(GPU 구독형 서비스)의 실물도 전시했다.
행사 기간 동안 삼성SDS는 AI 기업 비즈니스 매칭 상담 부스를 운영하며 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관 관계자들에게 AI 도입 방안을 제안했다. 24일에는 '지방정부 AI 혁신사례 공유 네트워크 포럼'에서 지방정부 혁신을 위한 AX 전략을 소개하고, 'AI 혁신기업 기술포럼'에서는 AI·클라우드 기반 공공 AX 추진 전략과 활용 사례를 공유했다.
kji01@newspim.com