삼성SDS 컨소시엄, 국가 AI컴퓨팅 센터 구축 맡는다

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2028년까지 첨단 AI반도체 1만5000장 규모로 완성

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 정부가 추진 중인 국가 AI컴퓨팅 센터 구축 사업의 민간참여자로 삼성SDS 컨소시엄이 선정됐다.

과학기술정보통신부는 11일 삼성SDS, 네이버클라우드, 삼성물산, 카카오, 삼성전자, 클러쉬, KT, 전라남도, 서남해안기업도시개발과 함께 실시협약과 주주간계약을 체결했다.

삼성 SDS 사옥. [사진=삼성 SDS]

사업 재원은 공공 1160억원과 민간 2840억원으로 총 4000억원 규모다. 과기정통부는 3월 삼성SDS 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정한 후 기술·정책평가와 금융심사를 거쳐 최종 확정했다.

올해 2분기 내 민·관 합작 특수목적법인(SPC)을 설립하고 3분기 중 센터 착공에 들어갈 계획이다. 총 2조5000억원 규모로 구축되는 센터는 2028년까지 첨단 AI반도체 1만5000장 규모로 완성하는 것을 목표로 한다.

센터는 국산 AI반도체 활성화를 위해 R&D 존과 신경망처리장치(NPU) 존을 조성한다. R&D 존에서는 국산 AI반도체 설계 및 시제품 개발·검증 환경을 제공하고 상용화 직전 단계의 NPU 시범 운영과 신뢰성 검증을 지원한다.

NPU 존에서는 검증된 국산 AI반도체를 실제 도입해 상용 서비스를 운영함으로써 국산 AI반도체의 시장 안착을 지원한다.

완성 후 중소·스타트업과 학계·연구계에는 추가 요금 할인과 이용권을 제공하고 기술 컨설팅·사업화 지원·교육 등을 지원할 예정이다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "국가 AI컴퓨팅 센터가 민·관 공동 투자의 모범 사례로서 향후 민간의 본격적인 AI 인프라 투자를 촉진하는 마중물이 될 것으로 기대한다"며 "대한민국이 누구나 AI 혁신에 마음껏 도전할 수 있는 혁신의 장이자 아시아 AI 인프라 허브로 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획이다"라고 밝혔다.

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