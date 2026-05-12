삼성SDS 컨소시엄, 국가 AI컴퓨팅 센터 구축 맡는다

AI 핵심 요약beta
- 과기정통부가 11일 삼성SDS 컨소시엄을 국가 AI컴퓨팅 센터 민간참여자로 선정했다.
- 총 4000억원 재원으로 2분기 SPC 설립하고 3분기 착공한다.
- 2028년까지 AI반도체 1만5000장 규모로 완성해 국산화와 지원을 추진한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 정부가 추진 중인 국가 AI컴퓨팅 센터 구축 사업의 민간참여자로 삼성SDS 컨소시엄이 선정됐다.
과학기술정보통신부는 11일 삼성SDS, 네이버클라우드, 삼성물산, 카카오, 삼성전자, 클러쉬, KT, 전라남도, 서남해안기업도시개발과 함께 실시협약과 주주간계약을 체결했다.
사업 재원은 공공 1160억원과 민간 2840억원으로 총 4000억원 규모다. 과기정통부는 3월 삼성SDS 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정한 후 기술·정책평가와 금융심사를 거쳐 최종 확정했다.
올해 2분기 내 민·관 합작 특수목적법인(SPC)을 설립하고 3분기 중 센터 착공에 들어갈 계획이다. 총 2조5000억원 규모로 구축되는 센터는 2028년까지 첨단 AI반도체 1만5000장 규모로 완성하는 것을 목표로 한다.
센터는 국산 AI반도체 활성화를 위해 R&D 존과 신경망처리장치(NPU) 존을 조성한다. R&D 존에서는 국산 AI반도체 설계 및 시제품 개발·검증 환경을 제공하고 상용화 직전 단계의 NPU 시범 운영과 신뢰성 검증을 지원한다.
NPU 존에서는 검증된 국산 AI반도체를 실제 도입해 상용 서비스를 운영함으로써 국산 AI반도체의 시장 안착을 지원한다.
완성 후 중소·스타트업과 학계·연구계에는 추가 요금 할인과 이용권을 제공하고 기술 컨설팅·사업화 지원·교육 등을 지원할 예정이다.
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "국가 AI컴퓨팅 센터가 민·관 공동 투자의 모범 사례로서 향후 민간의 본격적인 AI 인프라 투자를 촉진하는 마중물이 될 것으로 기대한다"며 "대한민국이 누구나 AI 혁신에 마음껏 도전할 수 있는 혁신의 장이자 아시아 AI 인프라 허브로 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획이다"라고 밝혔다.
origin@newspim.com