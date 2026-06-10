삼성SDS, AI 보안 스타트업과 맞손…클라우드 보안 사업 고도화

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美 엑스보우 취약점 탐지 기술 도입…AI 모의해킹 역량 강화

멀티 클라우드 통합 모니터링 확대…사고 대응 서비스도 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성SDS가 미국과 국내 인공지능(AI) 보안 스타트업과 손잡고 클라우드 보안 사업 강화에 나선다. AI 기반 취약점 탐지부터 통합 보안 관제, 보안 사고 대응까지 전 영역에 걸친 보안 체계를 고도화해 기업들의 AI·클라우드 전환 수요를 공략한다는 전략이다.

삼성SDS는 미국 AI 보안 스타트업 엑스보우(XBOW), 국내 클라우드 보안 기업 테이텀 시큐리티와 사업 협력을 추진한다고 10일 밝혔다.

먼저 삼성SDS는 엑스보우의 AI 기반 보안 기술을 활용해 기업 고객의 웹 서비스와 IT 자산에 대한 취약점 탐지 역량을 강화한다. 엑스보우는 지난해 설립된 신생 기업으로, 세계 최대 버그바운티 플랫폼 해커원(HackerOne)에서 AI를 활용한 취약점 탐지 성과로 주목받고 있다.

삼성SDS타워 전경 [사진=삼성SDS]

삼성SDS는 AI 기반 모의해킹 기술을 적용해 보안 취약점을 보다 빠르고 정밀하게 찾아내고, 이를 기반으로 보완 조치와 후속 대응을 지원할 계획이다. 이를 통해 기업들은 잠재적인 보안 위협을 사전에 차단하고 서비스 중단이나 재정적 피해를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

테이텀 시큐리티와는 멀티 클라우드 환경에 최적화된 통합 보안 모니터링 체계를 구축한다. 테이텀 시큐리티는 AWS, 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드 플랫폼(GCP) 등 다양한 클라우드 환경을 단일 화면에서 관리할 수 있는 기술을 보유하고 있다.

삼성SDS는 이를 활용해 고객들이 여러 클라우드 자산의 보안 상태를 한눈에 파악하고 이상 징후를 조기에 식별할 수 있도록 지원할 예정이다. 향후 클라우드 접근 권한 관리와 공동 솔루션 개발 등으로 협력 범위를 확대할 방침이다.

삼성SDS는 관리형 보안 서비스(MSSP) 사업자로서 보안 사고 대응 역량도 강화한다. 사이버 공격 발생 시 신속한 탐지와 분석, 복구 지원은 물론 사고 원인 규명과 재발 방지 대책 수립까지 지원하는 보안 사고 대응 서비스를 제공할 계획이다.

장용민 삼성SDS 보안사업팀장(상무)은 "글로벌 보안 기술과 국내 맞춤형 솔루션, 삼성SDS의 운영 노하우를 결합해 AI 확산에 따라 증가하는 새로운 보안 위협에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com