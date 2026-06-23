금호석유화학, 분석 범위 확대 '지속가능경영보고서 2025' 발간

AI 핵심 요약beta
- 금호석유화학이 23일 지속가능경영보고서 2025를 발간했다.
- 보고서에는 ESG 비전과 기후대응, 사업 포트폴리오가 담겼다.
- 온실가스 감축 등 5대 중대 이슈를 재선정해 상세히 공개했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 금호석유화학(대표이사 백종훈)은 지난 2025년 한 해 동안의 환경, 사회, 거버넌스 성과를 포함한 지속가능성 정보를 담은 '지속가능경영보고서 2025'를 발간했다고 23일 밝혔다.
올해로 여덟 번째 발간되는 금호석유화학 지속가능경영보고서에는 금호석유화학과 주요 계열사의 ESG 비전과 전략방향, 기후변화 대응, 지속가능한 사업 포트폴리오 등이 중점적으로 담겼다.
금호석유화학의 '지속가능경영보고서 2025'는 ▲지속가능경영 체계 ▲지속가능경영 활동과 성과 ▲주요 계열사 성과 ▲ESG Data Pack 순으로 구성되어 금호석유화학그룹의 지속가능경영 전략과 목표, 실행 노력과 주요 성과를 아우르는 내용이 담겼다.
이를 통해 금호석유화학은 ▲온실가스 감축 및 탄소중립 ▲공급망 지속가능성 ▲순환경제 시스템 ▲지속가능한 사업 포트폴리오 ▲에너지 효율을 5대 중대 이슈로 재선정했으며 ISSB Framework 등 국제 보고 표준을 참고하여 각 이슈별 대응 전략과 성과를 보다 자세하게 작성했다.
백종훈 금호석유화학 대표는 "업황 위기 속에서도 고객과 주주 등 다양한 이해관계자와의 지속적인 소통을 기반으로 경영 활동의 투명성을 제고하고 책임 있는 경영을 통해 기업의 지속 가능성과 신뢰를 공고히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.
tack@newspim.com