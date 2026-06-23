금호타이어, 레드닷 디자인 어워드 2개 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 23일 레드닷 디자인 어워드에서 2개 부문 본상을 수상했다고 밝혔다.
- 모듈형 타이어 ‘옴니 링’이 디자인 콘셉트 부문에서, ‘로드벤처 RT’가 제품 디자인 부문에서 각각 본상을 받았다.
- 옴니 링은 다방향 이동과 주행 환경별 패턴 최적화로 미래 교통 시스템에 적합한 콘셉트 타이어다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어가 '2026 레드닷 디자인 어워드'에서 2개 부문 본상을 수상했다고 23일 밝혔다.
미래 모듈형 타이어 '옴니 링'으로 '디자인 콘셉트' 부문 본상을 받았고, 온·오프로드 겸용 타이어 '로드벤처 RT'로 '제품 디자인' 부문 본상을 수상했다.
레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인 센터가 주관하며, 독일 'iF 디자인 어워드', 미국 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.
'옴니 링'은 미래 교통 시스템에 최적화된 모듈형 타이어다. 자유로운 다방향 이동을 구현하도록 설계됐으며, 압축 구조로 모빌리티 플랫폼의 크기와 형태에 따라 타이어 모듈 개수를 조절할 수 있다. 도시 주행 시에는 소음 저감과 연비 향상을 위한 빗살 무늬 패턴이, 도시 간 이동 시에는 고속 주행 성능 향상을 위한 블록 형태 패턴이 적용된다. 이 제품은 올해 독일 'iF 디자인 어워드' '프로덕트 콘셉트' 부문 본상에도 선정됐다.
금호타이어 연구개발본부장 김영진 전무는 "금호타이어의 미래 비전을 담은 콘셉트 타이어가 세계적인 무대에서 좋은 평가를 받았다"고 말했다.
y2kid@newspim.com