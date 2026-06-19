금호타이어, '타이어 쾰른 2026' 참가…유럽 공략 속도

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정일택 사장 현장 경영 글로벌 파트너십 강화

[광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어가 독일 쾰른에서 열린 '더 타이어 쾰른 2026' 참가를 계기로 유럽 시장 확대 전략에 속도를 낸다.

금호타이어는 지난 9일부터 11일까지(현지시간) 열린 글로벌 타이어 전시회 '더 타이어 쾰른(TTC) 2026' 참가를 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다.

TTC는 글로벌 주요 타이어 제조사와 업계 관계자가 참여하는 세계 최대 규모 전문 전시회다.

정일택 금호타이어 대표이사 사장이 '더 타이어 쾰른 2026' 부스 행사에서 인사말을 하고 있다. [사진=금호타이어] 2026.06.19 ej7648@newspim.com

금호타이어는 'Innovation to build the future'를 주제로 초고성능 타이어 '엑스타 스포츠 S', '엑스타 스포츠', '엑스타 HS52'를 비롯해 겨울용 '윈터크래프트 WP52+', 사계절용, 트럭·버스용 제품과 미래 콘셉트 타이어를 선보였다. 유럽 시장을 겨냥한 고성능·사계절·겨울용 제품군은 현지 거래선과 방문객들로부터 기술력과 품질 경쟁력을 인정받았다.

글로벌 브랜드 '마샬' 제품도 함께 전시해 인지도 확대에 나섰다. 회사는 마샬 브랜드를 유럽 핵심 성장 축으로 육성하고 현지 수요에 맞춘 차별화 전략을 강화한다는 방침이다.

정일택 대표이사는 전시 현장을 찾아 주요 거래선 및 딜러와 협력 방안을 논의하고 고객 초청 행사에서 파트너들과 소통했다.

정 대표는 "현장에서 시장 요구를 직접 확인했다"며 "지속 가능한 모빌리티 파트너로서 기술 혁신과 고객 가치 창출에 집중하겠다"고 말했다.

유럽본부장 이강승 부사장은 "고부가 제품 확대와 마샬 브랜드 강화, 현지 생산 기반 확보 등을 통해 유럽 공략을 강화하고 있으며 이번 전시회에서 고객 만족 성과를 확인했다"며 "기술력과 품질 경쟁력으로 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

현장 반응도 긍정적이었다. 방문객들은 제품 라인업 구성과 부스 운영, 기술 설명 등에 높은 평가를 내놨다.

금호타이어는 지난해 최대 실적을 기록한 데 이어 유럽 시장에서 연평균 20% 이상 성장세를 이어가고 있다. 향후 연구개발 강화와 프리미엄 제품 전략, 유럽 신공장 건설 등을 통해 시장 경쟁력 확대에 나설 계획이다.



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