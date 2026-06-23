장동혁 "연어 술파티 쿠데타 실패…李대통령 재판 즉각 재개해야"

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 23일 '연어 술파티' 관련 법원의 유죄 판결에 대해 "'연어 술파티 쿠데타'는 실패했다"며 "이재명 대통령이 가야 할 길은 탄핵뿐"이라고 밝혔다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "민심을 거꾸로 거슬러 감히 사법 쿠데타를 꿈꿨다"며 "연어 술파티라는 조작과 선동을 토대로, 대장동 항소포기, 법왜곡죄, 4심제, 대법관 증원, 검찰 해체와 같은 무수한 악행을 쌓아 올렸다"고 비판했다.

이어 "이재명 한 사람 때문에 대한민국의 민주주의와 법치주의를 무너뜨린 이 엄청난 헌정 파괴가 발생한 것"이라며 "그것을 가능하게 했던 사법 쿠데타의 뿌리가 바로 '연어 술파티'였다"고 지적했다.

장동혁 국민의힘 대표가 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. [뉴스핌DB]

그는 "그러나 그 '연어 술파티'가 조작이라는 법원의 유죄 판결이 나왔다"며 "민주당이 그토록 물고 빠는 법원조차, 배심원의 판단까지 거스르지는 못했다"고 강조했다.

장 대표는 "법원이 아니라, 국민이 유죄 판결을 내린 것"이라며 "'실질적 무죄'라고? 국민의 판결까지 거역하겠다는 것인가"라고 목소리를 높였다.

그러면서 "이재명과 민주당이 꿈꿨던 '연어 술파티'의 종착역은 '공소취소'"라며 "이제 '공소취소'는 아예 물 건너갔다"고 말했다.

장 대표는 "생각해 보면, 대한민국이 뒤집어질 일이었다"며 "이재명 한 사람 살리자고, 몇 년 동안 국회가 나서서 온갖 권력을 남용했다"고 꼬집었다.

이어 "하다 하다 국정조사까지 했다"며 "그런데 그 국정조사가 오히려 '연어 술파티' 주장이 조작임을 확인하는 자리가 돼 버렸다"고 지적했다.

그는 "'연어 술파티'는 대한민국 역사상 가장 끔찍한 조작·선동 사건"이라며 "이 사건을 그대로 넘어간다면, 대한민국의 내일은 없다"고 역설했다.

장 대표는 "국정조사에서 증인들과 참고인들을 능멸했던 의원들의 법적 책임을 반드시 물어야 한다"며 "정성호 법무부장관도 즉각 탄핵하고 책임을 물어야 한다"고 촉구했다.

아울러 "'공소취소'를 포기하지 않는다면, 이재명 대통령이 가야 할 길은 탄핵뿐"이라며 "이 정도면 이미 탄핵을 당해도 12번은 당했어야 한다"고 직격했다.

장 대표는 "가장 중요한 핵심, 이제라도 재판을 다시 시작해야 한다"며 "재판을 미루면 미룰수록 대한민국은 계속 망가질 것"이라고 강조했다.

oneway@newspim.com