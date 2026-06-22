이준석 "공소취소 끝은 하야…李대통령, 닉슨과 다르지 않을 것"

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"공소취소 특검 출발점은 연어 술파티…독수독과"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 22일 이재명 대통령을 향해 "역사적으로 봤을 때 공소취소의 끝은 하야"라고 밝혔다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "자신을 수사하고 기소한 검찰은 '조작 검찰'이라 악마화하면서, 권력의 심장인 민정수석 자리는 세 번 연속 검사"라며 "검찰의 기소에는 '조작'이라 침을 뱉으면서, 검찰의 칼과 인맥은 청와대 안방에 들이는 뻔뻔함이 이재명 정권의 민낯"이라고 지적했다.

이어 "그 이중성의 출발점에 '연어 술파티'가 있다"며 "그 연어 술파티는 거짓이었고, 없는 일을 지어내 국회를 속인 범죄였다"고 강조했다.

이준석 개혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌 DB]

이 대표는 "이 '연어 술파티'가 대북송금 재판을 통째로 '조작기소'로 둔갑시키고, 끝내 '공소취소 특검'까지 밀어붙이는 출발점이었다"며 "독수독과"라고 꼬집었다.

그러면서 "지난 2년간 '연어 술파티'를 외쳤던 민주당 의원 전원의 입장 표명을 요구한다"고 밝혔다.

이 대표는 "청문회에서, 국정조사에서, 편의점 소주를 사다 생수병에 옮겨 담는 현장 재연까지 하며 검사 한 사람을 '회유공작범'으로 몰았던 분들"이라며 "출국금지를 걸고, 탄핵을 발의하고, 징계로 목을 졸랐다"고 비판했다.

또 "거대 여당과 정권이 가진 모든 화력을 검사 한 사람에게 퍼부었다"며 "만원짜리 회덮밥 한 그릇을 '연어 술파티 회유공작'으로 둔갑시켜, 젊은 검사 한 사람의 인생을 이렇게 짓밟을 일이었느냐"고 목소리를 높였다.

아울러 "사람 하나 망신 주자고 국회가 흉기를 휘둘러도 되는 것이냐"고 반문했다.

그는 "자기 죄를 덮자고 남의 인생을 불쏘시개로 쓰는 사람이라면, 그것 하나만으로도 이재명 대통령은 대통령의 자격이 없다"고 직격했다.

이 대표는 "50여 년 전 미국에서 닉슨 대통령을 무너뜨린 것은 도청이라는 범죄가 아니라, 그 범죄를 덮으려 한 은폐였다"며 "닉슨은 자신을 수사하던 특별검사 아치볼드 콕스를 잘라내라 명령했다"고 설명했다.

그는 "법무장관도, 차관도 '그 칼만은 들 수 없다'며 사표를 던졌고, 세 번째 사람에 이르러서야 콕스는 해임됐다"며 "역사는 그 일을 '토요일 밤의 학살'이라 부른다"고 덧붙였다.

이 대표는 "'토요일 밤의 학살'이 벌어지기 딱 1년 전, 닉슨은 50개 주에서 49개 주를 이겼던 인기 있는 대통령이었다"며 "하지만 닉슨은 자신을 수사한 특검을 잘랐고, 끝내 자신이 잘렸다"고 했다.

마지막으로 "이재명 정부가 벌인 '연어 술파티 조작사건'의 결말도 다르지 않을 것"이라며 "공소취소, 꿈도 꾸지 마십시오. 그 끝은 닉슨과 똑같은 하야뿐"이라고 강조했다.

oneway@newspim.com