한온시스템, 글로벌 사업장서 청소년 교육 사회공헌 확대

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미국 FIRST 월드 챔피언십 참가 청소년 로봇팀 후원

진로 탐색·산학협력·인턴십 등 글로벌 사업장별 교육 활동 전개

통합 ESG 브랜드 아래 미래 세대 성장 지원 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한온시스템이 글로벌 사업장을 중심으로 청소년 교육 지원과 미래 인재 육성 활동을 확대하고 있다. 자동차 열에너지 관리 솔루션 기업의 기술 역량을 바탕으로 STEM 교육과 진로 탐색, 산학협력 프로그램을 강화하는 모습이다.

한온시스템이 글로벌 사회공헌 프로그램 시티즌(Citizen)을 진행했다. [사진=한온시스템]

한온시스템은 자체 글로벌 사회공헌 프로그램 '한온시스템 시티즌'을 통해 교육, 환경, 지역사회 분야에서 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다고 23일 밝혔다.

최근에는 기술·엔지니어링 기업으로서의 전문성을 살려 교육 분야 활동을 확대하고 있다. 글로벌 사업장별 특성에 맞춰 STEM 교육 지원, 진로 탐색 프로그램, 산학협력, 인턴십 기회 제공 등을 추진 중이다.

미국 법인은 미시간주 리보니아 지역 중학교 로봇 공학팀 '프로스트 로보팔콘스'를 후원했다. 이번 후원은 학생들이 세계 최대 규모 청소년 로봇 경진대회인 'FIRST 월드 챔피언십'에 참가해 창의성과 기술 역량을 키울 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

다른 글로벌 사업장에서도 지역 맞춤형 교육 프로그램이 이어지고 있다. 미국 노바이 기술연구소는 초·중·고등학생 대상 진로 상담 행사에 참여했고, 독일 케르펜 이노베이션센터는 아헨 공과대학교 포뮬러 스튜던트 레이싱팀 학생들을 초청해 연구시설 견학과 기술 교육을 진행했다.

이탈리아 캄필리오네 공장은 기술 고등학교 학생 대상 교육 행사에 참여해 제조업 실무 기술을 소개하고 있다. 불가리아 플로브디프 공장도 인근 기술대학교 졸업반 학생들을 대상으로 산업 자동화 실무 강연과 여름 인턴십 기회를 제공하고 있다.

소외 지역 아동을 위한 교육 환경 개선 사업도 추진 중이다. 태국 라용 공장 임직원들은 산간 지역 학교와 장애인 복지재단에 교육 도구와 물품을 전달하고 안전 교육을 실시했다. 국내에서는 한국앤컴퍼니그룹과 함께 대전과 용인 지역 초등학교를 대상으로 벽화 그리기 프로젝트를 이어가고 있다.

한온시스템 관계자는 "기술 엔지니어링 전문 회사로서 미래 모빌리티 산업을 이끌 인재를 육성하는 것은 중요한 역할이자 책임"이라며 "앞으로도 글로벌 사업장을 중심으로 교육 기회를 확대하고 미래 세대의 성장을 지원해 나가겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com