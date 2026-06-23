한컴라이프케어, 프랑스 방산기업과 국방협력 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 한컴라이프케어가 23일 프랑스 방산기업 2곳과 국방 협력 MOU를 체결했다
- 우브리와는 국내 국방 CBRN 개인방호장비 분야에서 기술·시장 협력을 추진한다
- 샤크로보틱스와는 무인지상로봇을 앞세워 소방에서 국방까지 협력 범위를 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴라이프케어가 프랑스 방산기업 2곳과 국방 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
한컴라이프케어는 23일 파리에서 열린 지상·항공 방위·안보 전시회 '유로사토리 2026'에서 CBRN(화학·생물·방사능·핵) 방호 전문기업 우브리와 무인지상로봇 전문기업 샤크로보틱스와 각각 MOU를 맺었다.
우브리와의 협약은 국내 국방 시장을 대상으로 한 CBRN 개인방호장비 분야 협력을 중심으로 한다. 한컴라이프케어가 국내 시장을 주도하고 우브리가 방호 기술과 노하우를 제공하는 구조다.
샤크로보틱스는 2019년 파리 노트르담 대성당 화재 진화에 투입된 소방로봇 '콜로서스'로 기술력을 인정받은 기업이다. 한컴라이프케어는 지난달 한국 시장 진출을 위한 첫 MOU를 체결한 데 이어 이번 협약으로 협력 범위를 소방에서 국방 분야까지 확대했다.
양사는 샤크로보틱스의 국방용 무인지상체계 '바라쿠다'와 '아트락스' 등을 중심으로 국내 국방 시장 맞춤형 협력 방안을 구체화하기로 했다.
김선영 한컴라이프케어 대표는 "이번 프랑스 기업들과의 기술 동맹은 단순한 교류를 넘어, 대한민국 국군의 미래 방산 역량을 글로벌 수준으로 도약시키는 계기가 될 것"이라며 "CBRN 방호, 무인체계 등 고성장 방산 분야에서 글로벌 파트너들과의 기술 협력을 한층 강화해 국내 시장에서의 입지를 공고히 하고 회사의 새로운 성장 동력을 확실하게 확보해 나가겠다"고 말했다
origin@newspim.com