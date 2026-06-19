앱 설치 없이 바로 게임...카카오게임즈, '게임칩' 캐주얼 게임 25종 출시

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앱 설치 없이 즉시 플레이…연내 50종 이상 추가 예정

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 카카오톡 내 신설된 '게임칩'을 통해 캐주얼 게임 25종을 공개했다.

게임칩은 카카오톡 '더보기' 탭에 추가된 HTML5 기반 게임 플랫폼이다. 이용자는 별도의 앱 설치 없이 즉시 게임을 즐길 수 있다. 카카오게임즈는 게임 소싱과 운영, 개발 관리를 담당한다.

카카오게임즈가 카카오톡 내 신설된 '게임칩'을 통해 캐주얼 게임 25종을 공개했다. [사진= 카카오게임즈]

이번에 공개된 게임은 카카오프렌즈 IP를 활용한 6종과 다양한 장르의 캐주얼 게임 19종으로 구성됐다. 카카오프렌즈 게임으로는 '프렌즈 봉봉', '프렌즈 타일 매치', '프렌즈 3매치 퍼즐', '점핑 프렌즈', '라이언의 디저트소트', '프렌즈 링크팝' 등이 있다.

이 외에 '때려때려 두더지', '슈팅 애로우', '틀린 그림 찾기', '머지 디펜스', '미식왕 꿀꿀', '사과 10 크러쉬', '점프 타워' 등을 선보인다.

게임들은 짧은 시간 동안 부담 없이 즐길 수 있도록 설계됐으며, 카카오톡 기반으로 친구들과 순위를 경쟁하거나 기록을 공유할 수 있다.

카카오게임즈는 연내 50종 이상의 게임을 순차적으로 서비스할 계획이다.

origin@newspim.com