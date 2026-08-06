씨이랩, HPC·AI 전문가 황순욱 박사 영입

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩이 6일 HPC 전문가 황순욱 박사를 영입했다
- 황 박사는 국가슈퍼컴퓨터 누리온 구축·운영을 총괄했다
- 씨이랩은 황 박사와 차세대 AI 데이터센터 경쟁력 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 인프라 소프트웨어 기업 씨이랩이 고성능컴퓨팅(HPC) 전문가 황순욱 박사를 영입했다고 6일 밝혔다.
회사에 따르면 황 박사는 한국과학기술정보연구원(KISTI) 국가슈퍼컴퓨팅본부장으로 국가 슈퍼컴퓨터 5호기 '누리온' 구축·운영을 총괄했다. 누리온은 2018년 세계 슈퍼컴퓨터 성능 순위 TOP500에서 11위에 올랐다.
30여 년간 HPC, 대규모 분산컴퓨팅, 클라우드, AI 슈퍼컴퓨팅 분야 연구개발과 국가 프로젝트를 수행했으며, 미국 로렌스버클리국립연구소(LBNL) NERSC 방문연구원을 지냈다. 최근에는 대규모 GPU 클러스터 기반 생성형 AI·대규모언어모델(LLM) 인프라 운영 기술 분야로 전문성을 넓혔다.
회사에 따르면 황 박사의 합류로 차세대 AI 데이터센터 설계·구축 및 엔비디아 차세대 GPU 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)' 기반 서비스 경쟁력을 강화할 계획이다.
황순욱 박사는 "AI 시대의 경쟁력은 고성능 GPU 확보만으로 완성되지 않으며, 이를 효율적으로 뒷받침할 시스템 아키텍처와 운영 기술이 함께 갖춰져야 한다"며 "국가 HPC 인프라를 구축·운영해온 경험을 씨이랩의 AI 소프트웨어·GPU 운영 플랫폼에 활용하여 AI 컴퓨팅 인프라 경쟁력 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com