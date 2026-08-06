카카오, 2분기 영업이익 2270억원...플랫폼 매출 효과에 36% 증가

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 6일 2026년 2분기 매출 2조985억원을 기록했다.
- 영업이익은 2770억원으로 전년 동기 대비 36% 늘며 최대치를 찍었다.
- 플랫폼·페이 성장으로 톡비즈와 커머스가 실적을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
플랫폼 부문이 성장 주도
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오가 2026년 2분기 매출 2조985억원, 영업이익 2770억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 9%, 영업이익은 36% 증가했으며 두 지표 모두 분기 기준 최대치다.
플랫폼 부문이 성장을 주도했다. 플랫폼 매출은 1조 2,303억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 톡비즈 매출은 6432억원으로 12% 늘었는데, 광고 및 구독 매출이 3999억원으로 14% 증가한 것이 주요 요인이다. 비즈니스 메시지 매출은 20%, 디스플레이 광고는 28% 증가했다.
톡비즈 커머스 통합 거래액은 2조7000억원으로 전년 동기 대비 9% 증가했고 커머스 매출은 2432억원으로 10% 늘었다. 선물하기 내 자기 구매 거래액이 39% 증가하며 성장을 견인했다.
모빌리티와 페이 등 기타 부문 매출은 5870억원으로 22% 증가했다. 페이는 금융 매출이 크게 성장한 가운데 결제와 플랫폼 서비스도 두 자릿수 성장률을 기록했다.
콘텐츠 부문 매출은 8682억원으로 1% 증가했다. 뮤직 매출은 주요 지식재산권(IP) 공연 확대에 힘입어 5584억원으로 8% 늘었고, 미디어 매출은 991억원으로 5% 증가했다.
영업이익률은 13%를 기록했으며, 전년 동기 대비 약 3%포인트 개선됐다. 영업비용은 1조8214억원으로 6% 증가했다.
정신아 대표는 "에이전틱 AI 시대의 경쟁력은 단순히 뛰어난 모델을 만드는 데 그치지 않고 이용자의 맥락과 의도를 이해해 실제 행동까지 연결하는 데 있다"며 "카카오는 카카오톡이라는 일상적 이용자 접점과 그동안 축적해온 기술·서비스 생태계를 기반으로 전 국민이 자신만의 AI 에이전트를 자연스럽게 활용하는 시대를 앞당기겠다"고 말했다. origin@newspim.com