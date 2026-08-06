우리기술, 400억 규모 투자 유치

AI 핵심 요약beta
- 우리기술이 6일 400억원 규모 전환사채를 발행했다
- 조달 자금을 원전 DCS·i-SMR 연구개발에 투입한다
- 해상풍력·자원순환 등 신규 사업에도 자금을 배분한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 원전 계측제어시스템(MMIS) 독점 공급 기업 우리기술이 400억원 규모의 전환사채를 발행했다. 우리기술은 제20회차 무기명 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 6일 밝혔다.
회사에 따르면 발행되는 전환사채의 만기는 오는 2031년 8월 13일이며, 전환가액은 주당 1만717원이다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 설정돼 금융비용 부담을 최소화했다.
회사는 조달 자금 대부분을 원전 사업에 투입할 계획이다. 신한울 3·4호기와 다목적 원자로의 분산제어시스템(DCS) 본품 납품 대응과 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 연구개발비에 자금을 활용한다. 우리기술은 지난 2023년 신한울 3·4호기 DCS 제어기 공급계약으로 약 540억원을 수주했으며, 올해 상반기 기준 수주잔고는 1000억원을 넘었다.
해상풍력과 자원순환 사업도 추진한다. 올해 초 인수한 국내 유일 해상풍력 하부설치선 '누리바람 1호' 관련 대금 지급과 자원순환사업 설비 및 시설 구매에 자금을 배분한다. 자회사 웨이브정읍은 글로벌 원자재 트레이딩 업체 트라피구라와 정제유 공급계약을 체결했으며 최근 초도물량 수출을 완료했다.
회사 관계자는 "국내 원전 제어시스템 관련 독점 지위를 바탕으로 주요 프로젝트를 수주하고 SMR 등 차세대 원전 국책과제도 진행 중인 점을 높게 평가받아 이번 투자 유치에 성공했다"며 "확보한 자금을 원전 공급계약 수행과 i-SMR 기술 개발, 해상풍력·자원순환 사업 전개에 투입해 실적을 극대화할 것"이라고 말했다.
우리기술은 원전·SOC·방산 등 기존 사업의 수주 성과를 중심으로 실적 성장을 본격화하는 한편, 해상풍력·자원순환 등 신규 사업 포트폴리오를 확대하고 있다. 자회사를 통한 방산 매출이 확대되고 있는 가운데 원전 MMIS DCS 본품 납품에 따른 대규모 매출 발생이 예정돼 있어 올해부터 실적 성장이 본격화될 것이라고 회사 측은 설명했다.
nylee54@newspim.com