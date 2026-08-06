풀무원푸드머스, 의정부시와 손 잡고 지역경제 활성화 앞장

AI 핵심 요약beta
- 풀무원푸드머스가 5일 의정부시도시재생지원센터와 도시재생사업 활성화 업무협약을 체결했다
- 양측은 구도심 상권·지역경제 활성화 프로그램과 공동사업 자문·홍보 협력을 추진하기로 했다
- 풀무원푸드머스는 25일 의정부시 ‘실험식당’ 체험부스를 운영하며 지역사회 재생·관광 거점 조성에 힘쓸 계획이다
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풀무원 제품 활용 체험 부스 운영
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 풀무원 계열 식자재 유통기업 풀무원푸드머스가 의정부시도시재생지원센터와 의정부시 도시재생사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.
지난 5일 의정부시 요리조리 공유팩토리에서 열린 이번 협약식에는 정병수 풀무원푸드머스 TMS 영업부 상무와 최소영 의정부시도시재생지원센터 센터장을 비롯한 양측 관계자들이 참석했다.
협약에 따라 양측은 ▲의정부시 구도심 상권 활성화 위한 프로그램 기획 및 운영 ▲지역 경제 활성화 위한 주민 대상 연계사업 추진 및 운영 ▲공동 추진 사업의 활성화 위한 기술적·학문적 자문 지원 ▲상호 간 정보 공유 및 홍보 방안 협력 등을 이행한다.
이번 협약으로 풀무원푸드머스는 오는 25일 의정부시가 개최하는 '실험식당'에 참여해, 풀무원 제품을 활용한 체험 부스를 운영할 계획이다. 실험식당은 지역 내 주민 또는 단체가 가진 요리 실력을 검증할 수 있는 기회를 제공하는 팝업 행사다. 실험식당은 지역 주민들을 위한 쿠킹 클래스, 교육 캠페인 및 지역 행사 등을 함께 운영하며 지역사회 발전에도 힘쓸 예정이다.
정병수 풀무원푸드머스 TMS 영업부 상무는 "풀무원푸드머스가 지닌 역량으로 의정부시 지역사회 재생에 기여할 수 있게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 의정부시도시재생지원센터와 다양한 활동을 선보이며 지역 경제 활성화는 물론, 구도심 지역이 의정부시의 관광 거점으로도 발전할 수 있게 적극 도울 계획"이라고 밝혔다.
한편, 풀무원푸드머스는 고객 생애주기별 맞춤 브랜드 상품을 공급하는 전문 식자재 유통기업으로 전국 2만7000여 곳의 어린이집, 유치원, 학교, 산업체, 복지관, 군부대, 외식업체 등에 먹거리를 제공하고 있다.
flurry327@newspim.com