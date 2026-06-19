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美·이란 MOU 체결 하루 만에 이스라엘-레바논 암초 만나

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  • 미국과 이란은 19일 예정된 후속 핵 협상을 이스라엘의 레바논 공습으로 하루 만에 취소했다
  • 이스라엘은 19일 헤즈볼라의 휴전 위반을 이유로 레바논 남부를 폭격해 최소 16명이 숨지는 등 MOU 종식 조항을 정면 위반했다
  • 이란은 이를 MOU 1조 위반으로 규정하고 60일간의 핵 협상 착수를 보류해 후속 협상 재개 시점이 불투명해졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결한 지 하루 만에 암초를 만났다. 이스라엘이 레바논 남부에 대규모 공습을 감행하면서 MOU에 따른 후속 핵 협상에 차질을 빚고 있다.

로이터 통신, CNN 등에 따르면 이스라엘군은 19일(현지시간) 오전 성명에서 "밤새 공격을 수행했으며 헤즈볼라의 반복적인 휴전 위반에 대응해 레바논 남부 여러 지역의 헤즈볼라 무장 세력과 인프라에 대한 공격을 계속하고 있다"고 밝혔다.

18일(현지시간) 레바논 남부 국경 도로 위를 달리는 이스라엘 군용차. [사진=로이터 뉴스핌]

레바논 국영 통신사 NNA는 나바티에 지역 인구 밀집 지역을 겨냥한 대규모 야간 공습으로 최소 16명이 숨졌다고 보도했다.

이번 공습은 MOU에 명시된 레바논을 포함한 모든 전선의 즉각적이고 영구적인 전쟁 종식 조항을 정면으로 위반하는 것이다.

이란은 이스라엘의 레바논 공격 지속이 MOU 1조 위반이라는 입장을 고수하고 있으며 이를 이유로 이란 협상 대표단이 19일 스위스 뷔르겐슈토크에서 예정됐던 후속 협상을 위한 방문을 전격 취소했다. 백악관이 JD 밴스 부통령의 스위스행 전격 연기를 발표하자, 스위스 외무부도 이날 회담이 열리지 않을 것이라고 공식 확인했다.

밴스 부통령은 전날 기자회견에서 이번 합의를 비판한 이스라엘 내각을 향해 "내가 이스라엘 내각에 있다면 전 세계에 남은 유일하고 강력한 동맹을 공격하지 않을 것"이라고 경고했다.

또 "대통령은 큰 돌파구 직전에 베이루트 인구 밀집 지역에서 갑자기 대규모 폭발이 발생할 때마다 좌절감을 느꼈다"며 "헤즈볼라와 아무 관계도 없는 많은 사람들이 목숨을 잃는다. 이는 받아들일 수 없다"고 강조했다.

미·이란 양국은 17일 원격으로 MOU 서명을 조기 완료한 뒤 19일 스위스에서 이란 비핵화와 제재 해제 등 세부 사항을 논의하는 첫 실무협상을 열 예정이었다.

그러나 이스라엘의 레바논 공격 지속으로 이란 대표단이 출발을 취소하면서 60일간의 핵 협상이 시작도 전에 삐걱거리게 됐다. 후속 협상이 언제 재개될지는 아직 미지수다.

wonjc6@newspim.com

 

 

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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