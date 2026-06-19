美·이란 MOU 체결 하루 만에 이스라엘-레바논 암초 만나

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결한 지 하루 만에 암초를 만났다. 이스라엘이 레바논 남부에 대규모 공습을 감행하면서 MOU에 따른 후속 핵 협상에 차질을 빚고 있다.

로이터 통신, CNN 등에 따르면 이스라엘군은 19일(현지시간) 오전 성명에서 "밤새 공격을 수행했으며 헤즈볼라의 반복적인 휴전 위반에 대응해 레바논 남부 여러 지역의 헤즈볼라 무장 세력과 인프라에 대한 공격을 계속하고 있다"고 밝혔다.

18일(현지시간) 레바논 남부 국경 도로 위를 달리는 이스라엘 군용차. [사진=로이터 뉴스핌]

레바논 국영 통신사 NNA는 나바티에 지역 인구 밀집 지역을 겨냥한 대규모 야간 공습으로 최소 16명이 숨졌다고 보도했다.

이번 공습은 MOU에 명시된 레바논을 포함한 모든 전선의 즉각적이고 영구적인 전쟁 종식 조항을 정면으로 위반하는 것이다.

이란은 이스라엘의 레바논 공격 지속이 MOU 1조 위반이라는 입장을 고수하고 있으며 이를 이유로 이란 협상 대표단이 19일 스위스 뷔르겐슈토크에서 예정됐던 후속 협상을 위한 방문을 전격 취소했다. 백악관이 JD 밴스 부통령의 스위스행 전격 연기를 발표하자, 스위스 외무부도 이날 회담이 열리지 않을 것이라고 공식 확인했다.

밴스 부통령은 전날 기자회견에서 이번 합의를 비판한 이스라엘 내각을 향해 "내가 이스라엘 내각에 있다면 전 세계에 남은 유일하고 강력한 동맹을 공격하지 않을 것"이라고 경고했다.

또 "대통령은 큰 돌파구 직전에 베이루트 인구 밀집 지역에서 갑자기 대규모 폭발이 발생할 때마다 좌절감을 느꼈다"며 "헤즈볼라와 아무 관계도 없는 많은 사람들이 목숨을 잃는다. 이는 받아들일 수 없다"고 강조했다.

미·이란 양국은 17일 원격으로 MOU 서명을 조기 완료한 뒤 19일 스위스에서 이란 비핵화와 제재 해제 등 세부 사항을 논의하는 첫 실무협상을 열 예정이었다.

그러나 이스라엘의 레바논 공격 지속으로 이란 대표단이 출발을 취소하면서 60일간의 핵 협상이 시작도 전에 삐걱거리게 됐다. 후속 협상이 언제 재개될지는 아직 미지수다.

wonjc6@newspim.com